Un millón para transformar San Francisco y su entorno en Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha presentado a los vecinos el proyecto de remodelación integral de la calle San Francisco y la Plaza de la Constitución, una actuación que comenzará en los próximos meses y que afectará también a la intersección con la calle Ayala.

La alcaldesa, Elísabeth Medina, acompañada por la teniente de alcalde, María Fernanda Sánchez, y el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Sánchez-Porro, fue la encargada de dar a conocer los detalles del proyecto en un encuentro informativo con los residentes de la zona.

Durante la reunión se expusieron los objetivos de una obra pensada para mejorar la accesibilidad, la movilidad y la convivencia en uno de los enclaves más transitados del municipio.

Según explicó la alcaldesa, la licitación de las obras está prevista para mediados de febrero y el plazo de ejecución se situará entre los nueve y los doce meses y cuenta con un presupuesto que ronda el millón de euros. Desde el punto de vista técnico, la intervención dará continuidad a la calle Ayala, mejorará el cruce hacia Federico García Lorca y reorganizará el tráfico para evitar la invasión de zonas peatonales. Ambas vías se transformarán en plataforma única con calzada de adoquín, nuevas luminarias, contenedores soterrados y la prolongación del carril bici hasta la avenida de la Constitución.