Susto por un escape de gas en María Auxiliadora de Badajoz

Un escape de gas ha provocado un susto en la avenida María Auxiliadora de Badajoz.

Los Bomberos recibieron el aviso sobre las 10.45 horas por parte de los vecinos, quienes advirtieron un fuerte olor a gas en la vía pública. Estos se desplazaron hasta el lugar de los hechos, justo delante del colegio Salesianos.

También han acudido varias dotaciones de la Policía Local, que cortaron el tráfico para facilitar el trabajo a los bomberos y garantizar la seguridad de los vecinos. Finalmente, se ha logrado controlar la situación y todo ha quedado en un susto.

Corte accidental

Asimismo, según confirman los Bomberos, el incidente ha sido provocado por un corte accidental de una tubería de gas por parte de obreros que operaban en la avenida.