África Miranda Pinilla, candidata de Badajoz a Miss Trans España: "Con llegar aquí ya me siento una reina"

Badajoz tendrá voz propia en el próximo certamen nacional de Miss Trans España, que tendrá lugar el mes de julio. Africa Miranda Pinilla, de 29 años y natural de Torremayor, llegará pisando fuerte a un concurso donde su presencia no responde a una meta personal ligada a la imagen. Para ella, llegar a ser poseedora de Miss Trans España es algo más que un "simple reconocimiento estético". "Es algo reivindicativo".

La candidata defiende que el certamen ofrece un espacio de visibilidad para un colectivo históricamente invisibilizado. "Al final es voz para todo el colectivo, una reivindicación de derechos", afirma. Una forma de dar continuidad a una lucha que, insiste, "no es nueva". "Se intenta concienciar a la población de que somos personas, que no somos animales", asegura. "Somos personas que sentimos dolor, que sufrimos, que tenemos emociones igual que cualquier otra persona".

Y es que, a su juicio, la falta de reconocimiento sigue siendo una realidad cotidiana. "Muchas veces no se nos da cabida en ningún sitio", sostiene, y lamenta que "se invisibiliza mucho a las personas de nuestro colectivo y sobre todo a las personas trans".

Un recorrido marcado por las dificultades

El recorrido hasta llegar a este punto ha estado marcado por dificultades personales y familiares. "Para mí este camino no ha sido nada fácil", reconoce. Sitúa los principales obstáculos en la rama paterna de su familia y describe esa falta de apoyo como una experiencia "constante". "No tener el apoyo de esa familia, no tener el apoyo ni tan siquiera de mi padre, porque no lo he tenido nunca, es una carencia afectiva muy grosera". Es en esos momentos, expresa, donde piensa que "solo tengo a mi madre".

Esa falta de respaldo familiar ha sido uno de los aspectos que más la han marcado a lo largo de su vida. Reflexiona que se puede no ser aceptada y aun así sentirse querida, pero remarca que en su caso esa sensación no ha existido. "Nunca he recibido el apoyo que he querido, bueno, más bien que he necesitado", lamenta. Sin embargo, sí destaca el recuerdo de su abuela, a la que menciona como un apoyo emocional fundamental, sobre la que está convencida de que estaría "orgullosísima" de verla ahora representando a su colectivo y a su tierra.

Una transición complicada

En el ámbito social, su experiencia ha sido "distinta". Fuera del entorno familiar, asegura no haber percibido "nunca" rechazo. Señala que su proceso de transición fue, en ese sentido, más llevadero de lo que había imaginado y que el periodo más complicado fue anterior. "He sufrido más antes de mi transición que en mi transición". Aun así, reitera que cada historia es "diferente" y que no todas las personas trans viven los mismos procesos ni en las mismas condiciones.

En cambio, donde sí identifica una dificultad clara es en el acceso al empleo. "A nivel laboral no he encontrado trabajo", subraya. Considera que esta situación no responde a una falta de formación. "No es por preparación, porque tengo estudios". Para ella, las dificultades laborales tienen que ver con "las trabas de la sociedad", que todavía existen contra las personas trans.

Un proceso "temprano"

Asimismo, África cuenta que su proceso personal comenzó a una edad temprana. "Yo me di cuenta sobre los 11 o 12 años", confiesa. Desde entonces, relata años de visitas a su médico de cabecera sin recibir apoyo. "Me decía que yo tenía tonterías en la cabeza, palabras textuales", recuerda, una situación se prolongó durante casi una década, acudiendo en repetidas ocasiones sin que se atendiera su demanda. El punto de inflexión llegó con la aprobación de la ley para las personas trans. "Ahí no pudo ponerme ningún obstáculo", y pudo iniciar su transición.

Durante ese periodo previo, revela que se sentía "muy equivocada, porque estaba siendo una persona que no era". Este impedimento también le trajo consecuencias en su salud. "Me ha generado una disforia aún mayor, por el desarrollo; porque yo era consciente de ello y no quería, pero no me hacían caso".

Dar voz para normalizar

En el certamen, África quiere centrar su participación en la representación colectiva. "Quiero ofrecer sobre todo voz para todas nosotras", afirma. Representar a Badajoz significa para ella "dar voz a mi colectivo" y "apoyar a las generaciones futuras" para que exista una normalización de una realidad que considera evidente. "Esto es algo tan normal como el comer y el beber, como el respirar".

Además, esta edición de este año de Miss Trans España incorpora cambios orientados a la inclusión. "Este año el certamen va a ser más reivindicativo que otros años", celebra. Entre las novedades, destaca que no se ha descartado ni descalificado ningún tipo de cuerpo, así como la eliminación de las pasarelas en traje de baño, para que "las chicas no se sientan incómodas”, apunta.

El objetivo, según explica, es romper con patrones tradicionales y mostrar que "no todo se sigue bajo un patrón", sino que existe diversidad. También recalca el apoyo entre las participantes. "Hemos creado una comunidad muy bonita en la que todas nos apoyamos".

Noticias relacionadas

Finalmente, sobre el resultado, África se muestra clara. "Sinceramente, me da igual", dice. "Yo ya me siento reina con el hecho de haber llegado hasta aquí para dar voz. Eso ya para mí es ser ganadora".