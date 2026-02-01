Organizada por la Falcap
Nueve comparsas se medirán en la Tamborada 2026 del Carnaval de Badajoz
Se celebrará el 7 de febrero en Ifeba
Nueve comparsas participarán en la Tamborada 2026, que se celebrará el próximo 7 de febrero en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).
Organizada por la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap), es una de las citas destacadas de Carnaval de Badajoz y sirve para calentar motores antes del inicio oficial de la fiesta, el próximo 13 de febrero.
Entre las comparsas participantes está la vigente campeona, Cambalada, que el año pasado se alzó con el primer pemio con ‘La leyenda de los tres corazones’, inspirada en la cultura japonesa y otaku -apasionados por el manga y el anime-.
Además, se subirán al escenario los miembros de Infectos Acelerados, Los Desertores, La Bullanguera, Pio Pio, Vaivén, Caretos Salvavidas, Umsuka Imbali y Moracantana.
La Tamborada 2026 arrancará a las 20.00 horas y se prolongará hasta la madrugada.
Orden de actuaciones:
- Caretos Salvavidas
- Umsuka Imbali
- Pio Pio
- Vaivén
- Moracantana
- Los Desertores
- La Bullanguera
- Cambalada
- Infectos Acelerados
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado