Organizada por la Falcap

Nueve comparsas se medirán en la Tamborada 2026 del Carnaval de Badajoz

Se celebrará el 7 de febrero en Ifeba

Cambalada, ganadora de la Tamborada 2025, durante su actuación en Ifeba.

/ JOTA GRANADO

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Nueve comparsas participarán en la Tamborada 2026, que se celebrará el próximo 7 de febrero en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

Organizada por la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap), es una de las citas destacadas de Carnaval de Badajoz y sirve para calentar motores antes del inicio oficial de la fiesta, el próximo 13 de febrero.

/ LA CRÓNICA

Entre las comparsas participantes está la vigente campeona, Cambalada, que el año pasado se alzó con el primer pemio con ‘La leyenda de los tres corazones’, inspirada en la cultura japonesa y otaku -apasionados por el manga y el anime-.

Además, se subirán al escenario los miembros de Infectos Acelerados, Los Desertores, La Bullanguera, Pio Pio, Vaivén, Caretos Salvavidas, Umsuka Imbali y Moracantana.

La Tamborada 2026 arrancará a las 20.00 horas y se prolongará hasta la madrugada.

Orden de actuaciones:

  1. Caretos Salvavidas
  2. Umsuka Imbali
  3. Pio Pio
  4. Vaivén
  5. Moracantana
  6. Los Desertores
  7. La Bullanguera
  8. Cambalada
  9. Infectos Acelerados

