Vecinos de la calle Amparo de Badajoz denuncian una "casa-basurero"

Hace ya varios meses que le dieron una patada a la puerta de una vivienda abandonada en el número 30 (0 18, tiene los dos) de la calle Amparo, que se ha convertido en un auténtico vertedero. Los vecinos de la zona han ido viendo como con el paso del tiempo en su interior se han ido acumulando todo tipo de desechos, sin que, hasta la fecha, se haya hecho nada para remediarlo.

La vivienda, de dos plantas, se encuentra en un estado ruinoso, apuntalada, con huecos en los muros y con la ventana del piso superior tapada con ladrillos. La puerta principal, de metal, está arrancada y tirada en la misma entrada. Desde la calle, es visible la gran cantidad de basura que hay en el interior: decenas de latas de cerveza, bolsas, restos de comida, bolsas, enseres, viejos electrodomésticos...

Gran cantidad de basura acumulada en el interior de la casa. / S. GARCÍA

Los vecinos alertan de que se ha convertido en un foco de insalubridad. «El hedor es insoportable, huele desde la calle», denuncian.

Además, advierten de que supone un riesgo en caso de que se produzca un incendio, pues muchos de los materiales que se acumulan en las habitaciones son inflamables y las llamas se podrían propagar con rapidez.

Para consumir droga

No saben si hay personas que la utilizan para dormir, pese a las pésimas condiciones en las que se encuentra, pero sí aseguran que se usa para consumir droga.

«Es un peligro que la casa esté en esas condiciones, cualquier niño se puede meter ahí», comenta un vecino del entorno.

Además, el vecindario se queja de la imagen que da a una zona ya de por sí degradada y con otras casas abandonadas y en estado de semi-ruina. «Parece mentira que solo esté a unos metros de lugares como la plaza de España o la plaza Alta», dicen para comparar la situación de unos y otros espacios del Casco Antiguo.

Los vecinos aseguran que ya han puesto en conocimiento del ayuntamiento la situación, pero, de momento, no se ha actuado, por eso urgen que se tomen medidas cuanto antes.

Este diario solicitó la respuesta del ayuntamiento a estas quejas, pero no la obtuvo.