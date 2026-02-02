Alfonso Sánchez nuevo presidente de la asociación micológica Pie Azul de Monesterio

La asociación micológica Pie Azul de Monesterio tiene nueva junta directiva, presidida por Alfonso Sánchez. Después de 20 años al frente de este colectivo, Manuel Nogues decidió abandonar su puesto y dar paso a socios más jóvenes en la dirección de la sociedad. Hasta ahora, Nogues ha sido el único presidente de Pie Azul. Durante la presentación de las XIX Jornadas Micológicas, se anunció el cambio de directiva. “Ya llevamos mucho tiempo y la renovación de cargos es algo sano y necesario para la consolidación de nuestra asociación”, argumentaba el presidente.

Durante el mes de diciembre permaneció abierto el plazo de presentación de candidaturas. Ningún socio o socia optó al relevo. Ante esta situación, manifiesta el nuevo presidente, la directiva saliente, “confía en mí” para la conformación de una nueva directiva, que fue presentada el pasado día 30 de enero en el Bar el Cono, mismo lugar en el que se constituyó la asociación hace 20 años.

La directiva de Alfonso Sánchez se completa con los socios, José Carlos Vázquez, (Melli), como secretario; Julián Carrasco, (Pupi), con el cargo de tesorero y los vocales, Antonio González, Carmelo Barbecho, Rubén Bayón, Francisco José Mateos, Manuel Ledesma y Antonio Vara.

Agradecidos

El nuevo presidente ha mostrado púbicamente su “agradecimiento” a la directiva saliente, comprometiéndose a “conservar y mantener” el legado recibido. “Era una pena que el gran barco micológico que se había construido durante 20 años, quedara a la deriva”, expresa Sánchez. Actualmente, la asociación cuenta con 150 socios y socias, que, “tienen que seguir viviendo muchas historias”.

Los ya responsables del colectivo, se comprometen a “consolidar” el trabajo desarrollado durante “tanto tiempo”, así como a “continuar inculcando la cultura micológica entre los más jóvenes”. Los nuevos directivos afirman que, Monesterio ha conseguido ser “un referente regional” en este campo, acentuado con la apertura de un Museo Micológico, “único en Extremadura”.

En sus 20 años de historia, la asociación ha pasado de 15, a algo más de 150 socios y socias, de innumerables municipios y ciudades de España, muchos de ellos, “verdaderas eminencias en el mundo de la micología”. El colectivo ha desarrollado sin interrupción, (a excepción del año de la pandemia), unas jornadas micológicas, reconocidas dentro y fuera de la región. Por sus charlas han pasado científicos y divulgadores de relevancia. A rebufo de estas jornadas, el ayuntamiento y los hosteleros locales crearon la Ruta Gastronómica de la Seta, una de las de mayor proyección del municipio. Además, la asociación fue parte esencial y activa para la dotación museística del Museo Micológico de Monesterio.

Entre otras acciones, la asociación también ha promovido desde sus orígenes, la divulgación de la micología entre todos los sectores de la sociedad local, acentuada en los colectivos de niños y jóvenes, a través de charlas, salidas al campo o la creación del concurso de dibujo que, cada año, publicita sus jornadas. En su cariz más solidario, cada año, organiza una garbanzada con setas, cuya recaudación ayuda a financiar las terapias de un joven de la localidad.