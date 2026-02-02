Suceso
Un amplio dispositivo de la Guardia Civil busca a Ángel, vecino de Cabeza del Buey, desaparecido el domingo
La búsqueda del hombre de 61 años, desaparecido en Cabeza del Buey, se centra ahora en las inmediaciones del embalse de Siruela, donde la Guardia Civil localizó el vehículo del desaparecido
Un amplio dispositivo trabaja en la búsqueda de un hombre de 61 años, vecino de Cabeza del Buey (Badajoz), cuya desaparición denunció este domingo su familia y cuyo vehículo ha sido encontrado en el término municipal de la localidad pacense de Siruela, en las inmediaciones del embalse, según informa la Guardia Civil.
Patrullas de la Guardia Civil, de seguridad ciudadana, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Cinológico (perros especializados en este caso en la búsqueda de personas) forman parte del dispositivo establecido para tratar de localizar a este hombre de nombre Ángel, con 1,75 centímetros de estatura y 80 kilogramos de peso.
Desde la Guardia Civil informan que se tuvo conocimiento de su desaparición en la tarde de ayer domingo, primero a través de un aviso al 112 y posterior denuncia por parte de los familiares, quienes indicaron que se habría llevado el vehículo.
Establecido el operativo de búsqueda, el turismo fue localizado en el municipio pacense de Siruela, en las inmediaciones del embalse.
Este lunes prosiguen las tareas encaminadas a dar con su paradero.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado