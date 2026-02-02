Las Chimixurris, historia viva del Carnaval de Badajoz, cumple 20 años: "Seguimos teniendo muchas cosas que decir"

La murga pacense Las Chimixurris cumplen este año dos décadas desde que un grupo de quince adolescentes decidió dar el paso y subirse por primera vez a un escenario del Carnaval de Badajoz. En 2026 se cumplen 20 años desde que un grupo de amigas fundara una de las murgas consolidadas del Concurso de Murgas (Comba).

Veinte años después, aquella murga se ha convertido en un referente del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz y en una voz propia dentro del Carnaval pacense. Su fundadora y directora musical, Estefanía Pérez González, resume este aniversario con emoción: "Es ilusionante pensar que después de tanto tiempo seguimos ahí, seguimos luchando por el Carnaval y que nos hemos convertido de unas adolescentes a unas personas adultas".

Las Chimixurris en su actuación de 2020. / Andres Rodríguez

"Vivíamos por el Carnaval"

El recuerdo de aquellos primeros años sigue muy presente: "Éramos unas niñas, teníamos muchísimo tiempo libre, vivíamos por el Carnaval, siempre estábamos en el local", rememora. La primera experiencia, con el tipo de pirata, marcó un antes y un después: "Lo recuerdo con muchísimo cariño porque ya fue muy bien aceptada por el público y desde entonces hemos ido creciendo". Aquel 2007 sorprendieron con un gran barco en el escenario y una propuesta musical más que aceptable para un debut. Esto mismo pensó el jurado que consideró con sus puntuaciones que merecían pasar a las semifinales.

Estefanía Pérez González, directora musical de Las Chimixurris, con la guitarra durante su actuación en 2025. / José Antonio Rodríguez Escobar

La decisión de salir surgió casi como un acto de valentía juvenil. "Era cumplir un sueño. Nos gustaba muchísimo el Carnaval y el ver al año anterior a Las Nenukas nos hizo pensar que por qué no podíamos hacerlo", explica Estefanía. Aquel salto no fue en solitario: "Nos ayudaron mucho los murgueros, Fernando 'El Calvino' de Los Water y Álex de Al Maridi y otros más a lso que estamos eternamente agradecidas".

Ensayos y Badajoz

Dos décadas después, Las Chimixurris mantienen intactos algunos rasgos de identidad. Uno de ellos es el vínculo con la ciudad: "El amor que sentimos por Badajoz sigue estando desde los primeros años". Una seña que se refleja en su repertorio: "Nos caracterizamos por ser muy críticas, muy localistas y por tener ideas diferentes".

Otro de sus emblemas es la disciplina: "Las Chimis siempre se han caracterizado por ser muy duras en los ensayos, muy persistentes y todo al milímetro", afirma su directora.

Mirando al futuro, Estefanía Pérez González imagina al grupo todavía unido: "Yo espero que dentro de 20 años sigamos cantando, no sé si concursando, pero al ser un grupo de amigas seguiremos por las calles, por los bares o por el teatro". Y lanza un deseo claro: "Espero que sigamos teniendo que decir muchas cosas".

Las Chimixurris en 2017. / Oto

Camino al Comba 2026

Tras celebrar el 20 aniversario de su fundación, Las Chimixurris afrontan ahora el Concurso de Murgas de Badajoz 2026 con ilusión renovada, pese a un inicio complicado. "Al principio fue un año difícil porque se nos fueron tres personas de la murga y dos fueron instrumentos", reconoce Estefanía, aunque pronto llegó la solución: "Encontramos sustitutas y ahora se presenta ilusionante".

Para este COMBA, la murga apuesta por un personaje único y muy reconocible. "Tenemos preparado un tipo muy chimi, muy localista, muy inspirado en Badajoz y en nuestros fuertes", avanza. Será, además, un registro diferente: "Es un personaje único, muy alegre, menos reivindicativo que otras veces, pero con carácter, como nosotras".

El proceso creativo mantiene su esquema habitual. "Primero se elige el tipo, que lo elegimos en octubre, y luego empezamos a crear. Siempre empezamos por el pasodoble y luego van saliendo presentación, cuplé y popurrí", explica. Este año, además, ha sido especialmente dinámico: "Ha sido un proceso muy entretenido porque el tipo requiere ese entretenimiento y hemos trabajado mucho en esos detalles".

Las Chimixurris durante su actuación en preliminares del Concurso de Murgas 2019. / Andrés Rodríguez

Sábado y domingo encerradas en el local

Los ensayos siguen siendo una prueba de resistencia para un grupo ya adulto. "Ensayamos los fines de semana, cada vez más difícil por la conciliación y por la vida personal", confiesa, aunque sin rendirse: "Estamos concienciadas de que cuando llega el sábado y el domingo nos encerramos en el local".

La incorporación de nuevas componentes también ha marcado su camino hasta el Comba. "Este año el proceso ha ido más lento porque tenemos cinco nuevas integrantes y hasta que se acopla no es tan fácil", señala. Aun así, la receta no cambia: "Seguimos ensayando muchísimo, pensando mucho en casa, dándole vueltas a todo".

La motivación última es clara. "Llegamos porque nos encanta, es una pasión que no somos capaces de vivir sin ella", resume Estefanía Pérez. Con veinte años de historia y un nuevo reto por delante, Las Chimixurris vuelven a pisar el escenario del COMBA con la misma esencia de siempre: amor por Badajoz, trabajo constante y la ilusión intacta de aquellas quince niñas que soñaban con cantar en Carnaval.