Suceso

Encuentran un cuerpo sin vida en el embalse de la Serena donde se buscaba al vecino de Cabeza del Buey

Todo apunta a que se trata de Ángel, de 61 años y vecino de la localidad, desaparecido desde el pasado domingo

El embalse de La Serena, el lugar donde se ha encontrado el cuerpo.

El embalse de La Serena, el lugar donde se ha encontrado el cuerpo. / Europa Press

Carolina León Carvajal

Badajoz

La Guardia Civil ha localizado esta mañana en el embalse de la Serena (Siruela) el cuerpo sin vida de un hombre en el embalse de la Serena. Todo apunta a que se trata de Ángel, el hombre desaparecido desde el pasado domingo en Cabeza del Buey.

Así lo ha confirmado el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en respuesta a los medios. "Se hicieron las investigaciones oportunas, había determinados indicios en el pantano, la Guardia Civil trabajó ayer por la tarde y esta mañana ha aparecido el cuerpo sin vida", ha asegurado. Asimismo, ha indicado que "no presenta intervención de terceras personas".

Ya habían localizado su vehículo

Los efectivos buscaban a Ángel, de 61 años y vecino de la localidad, desde que sus familiaron denunciaron su desaparición. Su vehículo ya había sido encontrado por la Guardia Civil en las inmediaciones del embalse, donde se centró posteriormente su búsqueda.

Noticias relacionadas

Patrullas de la Guardia Civil, de seguridad ciudadana, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Cinológico (perros especializados en este caso en la búsqueda de personas) formaban parte del dispositivo establecido para localizarle.

