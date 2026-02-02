Emergencias
Herrera del Duque inaugura la nueva sede de Protección Civil
La nueva infraestructura optimizará la coordinación del voluntariado, consolidando su papel clave en la protección y seguridad de la ciudadanía
Herrera del Duque ha inaugurado en la tarde de este lunes, 2 de febrero, la nueva sede de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, unas instalaciones concebidas para reforzar la prevención, la seguridad y la atención a la ciudadanía del municipio.
El acto ha contado con la presencia del alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, acompañado por las concejalas Lola Carpio y Eva Acevedo, quienes han querido mostrar su apoyo a la importante labor que desempeñan los voluntarios de Protección Civil.
Durante la inauguración, el alcalde ha destacado el compromiso, la dedicación y el espíritu de servicio del voluntariado, subrayando que esta nueva sede supone "un paso adelante para dotar a Protección Civil de mejores medios y recursos, mejorando así la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia".
La nueva infraestructura permitirá optimizar la coordinación y el trabajo del voluntariado, consolidándose como un elemento clave para la seguridad ciudadana y la protección del municipio.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado