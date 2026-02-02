Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herrera del Duque inaugura la nueva sede de Protección Civil

La nueva infraestructura optimizará la coordinación del voluntariado, consolidando su papel clave en la protección y seguridad de la ciudadanía

Herrera del Duque ha inaugurado en la tarde de este lunes, 2 de febrero, la nueva sede de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, unas instalaciones concebidas para reforzar la prevención, la seguridad y la atención a la ciudadanía del municipio.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, acompañado por las concejalas Lola Carpio y Eva Acevedo, quienes han querido mostrar su apoyo a la importante labor que desempeñan los voluntarios de Protección Civil.

Durante la inauguración, el alcalde ha destacado el compromiso, la dedicación y el espíritu de servicio del voluntariado, subrayando que esta nueva sede supone "un paso adelante para dotar a Protección Civil de mejores medios y recursos, mejorando así la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia".

La nueva infraestructura permitirá optimizar la coordinación y el trabajo del voluntariado, consolidándose como un elemento clave para la seguridad ciudadana y la protección del municipio.

