Olivos por la Paz para celebrar el Día de la No Violencia en el colegio El Llano de Monesterio

El colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, con la colaboración de la asociación, Cúriga-Ecologistas en Acción Monesterio, celebró el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, con la plantación de olivos en el patio del centro educativo.

La actividad, que forma parte del proyecto, ‘No hay Paz sin Justicia’, que viene desarrollando el colectivo conservacionista, tiene su origen en “la destrucción de olivares por parte de colonos de Israel que ocupan tierras palestinas, afectando a un sustento fundamental para su población”. Con esta acción, el colectivo pretende una “educación inspirada en una cultura de no violencia, que permita al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas”, sostiene esta asociación.

La efeméride, que conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi (1948), promueve la resolución pacífica de conflictos desde la infancia. En este contexto, el alumnado del centro educativo, participó en la siembra de olivos, cuyo alumnado, a partir de ahora, “tiene la responsabilidad de cuidar, regar y mimar”, como símbolo “vivo de constancia y compromiso”.

Todo el alumnado del centro participó en la siembra de olivos / Cedida

Proyectos sostenibles

Juan Molina, director del colegio, manifiesta que, la actividad contó con la participación de “todos los niños del centro”. Se trata de la segunda edición de esta actividad, que volvió a contar con la colaboración de Juan Carlos Giraldo, miembro de la asociación conservacionista promotora.

Si existe un árbol con mayor simbología cultural es el olivo. La historia demuestra que, desde la antigüedad, este árbol milenario y sus productos simbolizan abundancia, dignidad, entendimiento y paz. En este contexto, la actividad ha servido como “punto de partida para reflexionar de forma sencilla y cercana sobre valores como el respeto, la cooperación, la no violencia y el cuidado del entorno”.

La actividad, señala el director del El Llano, se encuadra en el proyecto de sostenibilidad en el que actualmente trabaja el centro educativo, entre cuyas actividades destacan la creación de un huerto escolar, así como en la actividad que abandera Cúriga-Ecologistas en Acción Monesterio, sobre bosques escolares, para la plantación de diferentes especies, entre ellas, árboles frutales, para incidir en la mejora del medio ambiente y en educación sobre la naturaleza, fomentando una alimentación saludable.