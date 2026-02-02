Árboles caídos, el mayor problema del temporal este lunes en Badajoz

El temporal sigue sin dar tregua. La borrasca Leonardo ha provocado numerosas incidencias en Badajoz debido a las fuertes rachas de vientos que se han registrado esta madrugada, que han alcanzado los 91 kilómetros por hora en la capital pacense y hasta los 110 en Santa Marta de los Barros.

Los Bomberos de Badajoz atendieron múltiples avisos, en la gran mayoría relacionados con caídas de árboles y desprendimientos de fachadas y techos. En concreto, se ha producido la caída de un árbol en en la carretera de Olivenza y varios más en la barriada de San Roque. También han trabajado en la zona del convento de las Adotratices, en el colegio Santa Madre Sacramento.

Desde el servicio municipal de Bomberos de Badajoz, explican que, entre las actuaciones más destacadas, figura la de un eucalipto que se ha caído en la carretera de La Corte y otro árbol en la vía hacia la urbanización Rincón de Caya; ambos han sido retirados. "Las incidencias, que estaban afectando a la movilidad del tráfico, han quedado resueltas a primera hora", señalan.

Además, se han producido caídas de vallas en la Dehesilla así como desprendimientos de carteles. Algunas pedanías también han sufrido cortes en el sumistro eléctrico.

Las mismas fuentes indican que hasta el momento no ha habido que lamentar daños personales, afortunadamente.

Mensaje del alcalde

"Muchas incidencias como consecuencia del viento y la lluvia de esta madrugada. Paciencia y comprensión por favor. Estamos retirando obstáculos de las vías y vuelve el suministro eléctrico a algunas pedanías", ha indicado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a través de la red social X.

Asimismo, desde los Bomberos aseguran que "todavía" quedan múltiples incidencias por atender, como en la barriada del Corazón de Jesús y árboles caídos en la calle Jacobo Rodríguez Pereira.