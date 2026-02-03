La Cámara de Comercio vuelve a ofrecer cursos gratis para que los jóvenes de Monesterio se saquen el carnet de conducir

La Cámara de Comercio de Badajoz, a través de su delegación en Monesterio ha presentado la oferta formativa para este año, entre la que se incluyen 3 cursos de proyectos de moda y una segunda edición para la obtención del carnet de conducir, tipo ‘B’. Próximamente, se harán públicas el resto de acciones formativas, hasta completar las propuestas que la Cámara de Comercio ofrecerá a lo largo de 2026 en Monesterio y en otras localidades de la comarca de Tentudía.

Los cursos para la obtención del permiso de conducir, están destinados a jóvenes de más de 18 años. Se desarrollarán entre los días 8 de junio, al 10 de julio, de 16 a 22 horas, en las autoescuelas de Monesterio. Podrán participar un máximo de 50 alumnos. Se trata de una actividad, especialmente diseñada para los jóvenes, a través de un curso intensivo, diseñado para ayudar a conseguir el permiso de conducir en el menor tiempo posible. Los cursos, combinan formación teórica y práctica e incluyen matrícula en la autoescuela, tasas de la DGT para la tramitación del examen teórico, acceso a material de estudio, (libro, test online y aplicaciones interactivas), y 5 clases prácticas de conducción con un instructor profesional.

Tras el éxito de los cursos que se ofrecieron el pasado verano, en los que se contó con la colaboración de las dos autoescuelas que existen en la localidad, la Cámara de Comercio vuelve a apostar por una segunda edición que permite, a la población joven del municipio, obtener gratis su carnet de conducir, ayudando así, a su formación para el acceso al mercado laboral. Paralelamente, los cursos, suponen todo un alivio económico para las familias y para los propios jóvenes, que podrán sacarse su carnet de conducir durante el periodo estival de vacaciones. En la última edición, accedieron al carnet ‘B’, 50 jóvenes de la localidad. Se superaron las 170 inscripciones.

Proyectos de moda

La segunda modalidad se corresponde con dos cursos, (básico y avanzado), en la especialidad de gestión integral de proyectos de moda. En modalidad básica, el curso, incluido en el programa España Emprende, está dirigido a personas que quieran iniciarse en el emprendimiento, en el sector de la moda. La formación ofrece “una visión global y práctica” de los pasos fundamentales para poner en marcha un proyecto empresarial o una marca. La formación incluye generación de proyectos y validación de ideas; oportunidades de mercado, identificación del cliente y un análisis del consumidor, así como la planificación del proyecto emprendedor. También se introducirán nociones básicas de marketing y ventas, gestión económica y un proyecto final de emprendimiento en moda que permita aplicar los conocimientos adquiridos. Este curso se desarrollará entre los días 2 de marzo, al 21 de abril, lunes, martes y miércoles, de 10 a 14 horas.

La localidad de Calera de León, acogerá una actividad similar, que se desarrollará entre los días 16 de febrero, al 22 de abril, (lunes, martes y miércoles), de 16 a 22 horas. El alumnado máximo se ha establecido en 25 personas.

En modalidad avanzada, a través del Programa Emprendedoras, se ofrece un segundo curso, diseñado exclusivamente para mujeres que deseen convertir sus ideas en proyectos sólidos y sostenibles. Las alumnas aprenderán a desarrollar su plan de negocio y gestionar recursos, descubriendo las estrategias necesarias para crecer como emprendedor. Esta formación se desarrollará entre los días 23 de febrero, al 14 de abril, en horario de 16 a 20 horas.

Para obtener más información y realizar sus inscripciones, las personas interesadas pueden contactar con la oficina de la Cámara de Comercio, ubicada en el Centro Integral de Desarrollo, CID Tentudía, de Monesterio. Del mismo modo, pueden contactar a través del correo electrónico, monesterio@camarabadajoz.es, o del teléfono, 666 443 097. Los cursos, organizados por la Cámara de Comercio de Badajoz, están financiados a través del programa Fondo Social Europeo Plus, y cuentan con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Socia, el Servicio Estatal Público de Empleo y el ayuntamiento de Monesterio.