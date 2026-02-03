"El Carnaval de Badajoz no se improvisa: si llueve hay plan B"

Badajoz está ya prácticamente inmersa en la celebración de su Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Quienes participan desde dentro, que se cuentan por miles, y quienes los disfrutan dentro y fuera, están mirando al cielo. Habrá que ser optimistas y esperar hasta el último momento para cambiar los planes, si es que hubiera que hacerlo. Hay que recordar que el año pasado se mantuvo el gran desfile del domingo, a pesar de la intensa lluvia que cayó. El anterior sí se suspendió y se trasladó al martes de Carnaval. Llueva o no, todo está previsto. "El Carnaval de Badajoz no se improvisa, en caso de lluvia hay plan B". Estas han sido las palabras del concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, que ha comparecido este martes tras la reunión de la Junta de Seguridad Local, convocada para concretar la organización de esta fiesta.

Casablanca ha comentado que están en estrecho contacto con la Agencia de Meteorología (Aemet) para tener información puntual sobre la climatología, pero aún es pronto para tener previsiones certeras. El concejal ha concretado que tanto la organización como las agrupaciones y las fuerzas de seguridad se han reunido para fijar cuáles pueden ser los planes alternativos en caso de lluvia siempre que se permitan. "Espero no tener que recurrir a ellos", ha señalado. "Primero vamos a esperar que no llueva", ha insistido. "Todo lo tenemos previsto, esto está trabajando, nosotros no improvisamos, todo está contemplado teniendo en cuenta todas las posibilidades, pero vamos a ver qué pasa".

Horario de la hostelería

En la reunión de hoy, la Junta de Extremadura ha informado de la ampliación de los horarios de apertura de los establecimientos de hostelería que, durante los primeros días (desde el viernes 13 a la mañana del martes) tienen autorización especial hasta las 8.00 de la mañana, y así lo recoge el bando de alcaldía que acaba de publicarse en la web municipal. La Policía Local acompañará al servicio de Limpieza por las mañanas "para evitar que haya problemas". Habrá más de 300 operarios dedicados a limpiar las vías públicas y en las zonas carnavaleras se instalarán más 50 contenedores y más de 300 papeleras. Además, se colocarán 166 casetas de baños, 272 setas y 36 cabinas individuales para personas con movilidad reducida.

El martes por el entierro de la Sardina en San Roque se permitirá la colocación de barras y barbacoas hasta las 16.30 horas, porque a las 17.00 horas empezará a actuar el servicio de limpieza.

La música en el exterior de los bares vuelve a estar prohibida. Solo se permite la ambiental que habrá en algunos enclaves, como la plaza de San Atón, la plaza de España y San Francisco. Casablanca ha destacado que "por supuesto, el Carnaval es música" y tanto artefactos, como comparsas y murgas "ponen la banda sonora".

Se han establecido distintas zonas carnavaleras, entre las que se ha incluido como zona especial el parque de San Fernando la tarde del lunes 16 (de 12.00 a 20.00) horas, consolidándose este espacio como lugar de encuentro de las agrupaciones, organizado por la asociación de vecinos. Asimismo, se ha incluido como zona de concentración el entorno de la explanada del mercadillo de los martes para el sábado 21, pues allí se celebrará la gran gala de entrega de premios.

Según ha explicado el concejal, habrá cuatro zonas con presencia fija de la Policía Local: Casco Antiguo, Juan Carlos I y Menacho con Francisco Pizarro, Conquistadores y Santa María de la Cabeza y, la cuarta, Entrepuentes. Habrá cortes de tráfico en estos entornos, la posibilidad de ampliarlos en función del aforo y la prohibición de aparcar en las zonas carnavaleras. También el segundo fin de semana en la zona del mercadillo y en Valdepasillas por el desfile que cierra el Carnaval.

Los artefactos tendrán una zona de concentración en Entrepuentes para que puedan poner música a partir de las 23.00 horas.

Presencia policial y Punto Violeta

La Policía Local tiene previstos 821 servicios durante todo el Carnaval.

La Policía Nacional dispondrá de 663 servicios y estará dedicada a la prevención de delitos y a garantizar la seguridad ciudadana en base a la alerta 4 antiterrorista. Habrá agentes uniformados y de paisano en todas las zonas carnavaleras y al dispositivo se unirán dos de la GNR portuguesa.

La Guardia Civil controlará los accesos a la ciudad con 30 patrullas y un equipo de 8 componentes para controles de alcohol, drogas y de velocidad. La Delegación del Gobierno hace hincapié en que se vigilará especialmente el consumo de alcohol y drogas entre conductores. En total la Guardia Civil contará con 78 patrullas de Tráfico con 48 dispositivos.

La Junta ha informado, por otro lado, que el plan de autoprotección se ha inscrito hoy en el registro.

Protección Civil tiene 6 voluntarios en el concurso de murgas del teatro López de Ayala, con un refuerzo en la final y 15 en el gran desfile controlando sobre todo las vías de evacuación y los cruces del recorrido. Tendrán presencia en Santa Marina con Colón y Huelva. Habrá además un puesto de mando junto al Ancla.

Cruz Roja contará con 77 efectivos y 8 unidades móviles, con presencia en los desfiles y la gala del Carnaval y refuerzos por las noches del sábado y el lunes.

En el Carnaval de Badajoz habrá Punto Violeta, como centro de información, prevención y de acogida por agresiones sexuales. Se ubicará el sábado 14 y el lunes 16 en la calle Pedro de Valdivia, desde las 23.00 a 5.00 horas. El viernes 20 funcionará en Puerta de Palmas desde las 20.00 a las 4.00 horas. El sábado 21 para la gran gala con el mismo horario.

Algunas paradas de taxis se reubicarán y habrá servicios especiales de autobús urbano. El concejal ha animado a hacer uso del transporte público.

Casablanca ha enviado un mensaje de agradecimiento y de colaboración entre todos los que intervienen y disfrutan de esta fiesta. "Entre todos tenemos que hacerla segura", ha dicho.