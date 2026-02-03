El Carnaval Piporro de Aceuchal reparte más de 20 premios para artefactos, comparsas y disfraces

Aceuchal celebrará del 13 al 16 de febrero el Carnaval Piporro 2026 con una programación centrada en "obras de arte" convertidas en artefactos y en los trajes de las comparsas, además de más de 20 premios que se repartirán en distintas categorías.

En rueda de prensa, tanto el alcalde, Sergio Gordón, como su primera teniente de alcalde, Mari Carmen Merchán, han completado la intervención del diputado, Ricardo Cabezas, puesto que es la Diputación de Badajoz la institución "que puesto recursos públicos a disposición del municipio para que esto sea posible".

Durante la presentación, Merchán ha detallado que se repartirán más de 20 premios, que se repartirán entre disfraz individual infantil, mejor doliente, vestuario y coreografía, los dedicados a los artefactos y para el disfraz individual de adultos.

Dinamismo

Por su parte, Cabezas ha descrito el Carnaval Piporro como reflejo del "dinamismo que ha logrado este Ayuntamiento" y como una muestra de que la provincia "tiene vida gracias al empeño de algunos alcaldes y alcaldesas".

También se ha referido al carnaval en la provincia como "la cultura que se respira desde la capital hasta los municipios más pequeños", y ha puesto a Aceuchal como ejemplo de "pueblos que han sabido construir una identidad propia en torno a esta celebración, implicando a generaciones enteras y logrando que sus calles se conviertan, durante estos días, en un espacio de encuentro, de humor, de imaginación y de convivencia".

Pasión, inversión y ocurrencias

El alcalde ha ensalzado el papel del tejido asociativo y del voluntariado vecinal, que, "con pasión, inversión y ocurrencias", sacan adelante esta "fiesta sana". Como primera muestra de esa implicación, se ha destacado el cartel anunciador, realizado por María Rejano sin aspectos digitales.

Desde la Diputación de Badajoz se defiende, precisamente, esa manera de entender la cultura, "la que que nace en los pueblos, que se construye desde abajo, que no es elitista ni distante, sino cercana, participativa y profundamente arraigada al territorio".