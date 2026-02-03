Finalizan las obras en la residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz

Las obras de la nueva residencia de apoyo extenso de Aspace en Badajoz han finalizado. Este nuevo centro supondrá un avance para la vida independiente de los usuarios de esta asociación.

En la rehabilitación de este nuevo recurso, Aspace ha contado con el apoyo económico de la Diputación de Badajoz, con una asignación de 250.000 euros, y la cesión de dos casas por parte del Ayuntamiento de Badajoz.

Impulso a la vida independiente

De esta forma, desde la institución provincial aseguran que se impulsa la vida independiente de personas con parálisis cerebral a través de su colaboración con la este colectivo dedicado a la atención integral y especializada de este colectivo. La presidenta provincial, Raquel del Puerto, visitó en la capital pacense las nuevas instalaciones de la entidad.

Uno de los principales avances es la puesta en marcha de las dos viviendas destinadas a la vida independiente de usuarios de Aspace, un modelo alternativo a la atención residencial tradicional que apuesta por la desinstitucionalización y la autonomía personal. Para la adecuación de estos inmuebles, situados en la avenida Juan Sebastián El Cano y que se encontraban en estado ruinoso.

Las viviendas, cuyas obras ya han finalizado, cuentan con capacidad para ocho residentes y se encuentran pendientes de equipamiento, que previsiblemente contará con el apoyo de la Fundación ONCE. El proyecto permitirá que personas con un alto nivel de apoyo desarrollen su vida en un entorno normalizado, con acompañamiento profesional, en línea con otras iniciativas de inclusión social respaldadas por la diputación.

Otras subvenciones

El compromiso provincial, señalan en nota de prensa, con Aspace se extiende a otros ámbitos. En 2024, la asociación recibió una subvención para renovar el equipo de sonido de una sala multisensorial. También es beneficiaria habitual de las convocatorias de acción social, ha contado con el apoyo para la adquisición de una furgoneta.

A ello se suma el patrocinio de 10.000 euros del congreso nacional celebrado el pasado año en Badajoz y el respaldo a iniciativas como su programa de radio. La diputación reafirma así su compromiso con la inclusión, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.