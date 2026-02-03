El monesteriense Nicolás Montero se proclama Campeón de Extremadura XCO

Alegría en las filas del conjunto Ankay Team, de Monesterio, tras conseguir el primer Campeonato de Extremadura de la temporada, en modalidad XCO. El artífice, ha sido el corredor local Nicolás Montero, que tras su incursión durante la pasada temporada en las filas del Kazajoz pacense, ha regresado a su equipo.

Al monesteriense le bastó con conseguir la segunda plaza en la carrera que se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Montánchez, para embutirse el maillot con los colores extremeños. Para conseguir el campeonato había que ser el corredor más regular en el compendio de 3 pruebas. En la primera, XCO Kazajoz de Badajoz, Nicolás, que compite en la categoría de Máster 30, llegó segundo a meta. La segunda prueba, en Quintana de la Serena, el ciclista de Monesterio hizo tercero. Estos resultados han supuesto que el corredor consiga proclamarse el mejor de Extremadura en esta durísima categoría, haciéndose con el Open de Extremadura XCO.

Satisfacción

Antonio Calderón Iglesias, director deportivo del equipo, ha mostrado su satisfacción por el logro conseguido por su corredor. Inicialmente, explica Calderón, se había “descartado” la participación de Nico en esta modalidad. “Sus cualidades físicas no son las más idóneas para correr en Cross-Country Olímpico”, máxima modalidad deportiva de bicicleta de montaña. Aun así, al iniciarse la temporada, con la intención de “prepararse físicamente para ir cogiendo ritmo de cara al resto de competiciones”, el ciclista quiso probar, con un resultado sorprendente.

El ‘Castañar de Montánchez’, acogió la última cita del calendario regional, con la participación de 210 ciclistas. Nico, que acudió con una diferencia mínima de puntos con respecto a su rival más directo, y después de sortear 3 caídas, logró cruzar la meta en segunda posición. Su rival, Daniel Macías, del Excalamonte Bike CD, llegó en cuarta posición, consiguiendo así hacerse con el Open de Extremadura. El ganador de la carrera fue Alberto Arévalo de Bicicletas Rodríguez.