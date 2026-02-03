Sa Tersiao da el pistoletazo de salida esta noche a un Comba con 21 murgas y mucha competencia

Esta noche, el telón se alza por primera vez en el teatro López de Ayala para dar inicio al Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba 2026) que arranca hoy con Sa Tersiao: esta formación de Talavera la Real será la primera en subir al escenario para abrir cuatro jornadas consecutivas de humor, música y sátira. El grupo repite el papel de "rompehielos" por segunda vez y llega con un tipo nostálgico muy ligado a lo local, buscando arrancar sonrisas y sorprender al público desde el primer compás.

El certamen que reune a 21 murgas, combinará grupos veteranos, retornos esperados y nuevas incorporaciones, prometiendo mantener el teatro lleno de emoción hasta el cierre de preliminares este viernes. Tras esta fase, solo las agrupaciones clasificadas pasarán a las semifinales, que se celebrarán los días 9 y 10 de febrero, dejando la gran final para el viernes 13 de febrero, donde las seis mejores murgas competirán por alzarse con el primer premio.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición son precisamente los regresos. Vuelve al concurso La Castafiore, una murga con trayectoria que el pasado año se tomó un descanso y que ahora regresa al escenario con energías renovadas, generando expectación entre los aficionados habituales. También reaparece A Contragolpe, agrupación que ya sabe lo que es competir en el certamen y que en 2025 no estuvo presente. Estas vueltas refuerzan la sensación de reencuentro con nombres que forman parte de la historia reciente del Comba.

Junto a ellos, la edición de 2026 incorpora nuevas denominaciones que, sin embargo, no son sinónimo de inexperiencia. Se trata de Los Rayanos y Los Deskaraos, proyectos que debutan bajo ese nombre pero que están formados por murgueros veteranos, conocedores del escenario y de las exigencias del concurso. Estas agrupaciones representan una renovación dentro del concurso con nuevas identidades y estilos que buscan hacerse un hueco. A estos grupos se suman también Los Cacos, procedentes de Calamonte, con mucha experiencia en el Carnaval Romano de Mérida.

Precisamente, el concurso vuelve a subrayar su dimensión provincial, con varias murgas procedentes de otras localidades. Desde Talavera la Real llega Sa Tersiao. También participan Los Camballotas, de Olivenza; Los Escusaos, de Valverde de Leganés; y los propios Cacos de Calamonte.

El cartel se completa con murgas ya consolidadas en el concurso como Marwan (primer premio en 2025), Los Water, Las Chimixurris, Los Chungos, Al Maridi, Los Mirinda o Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños), que comparten escenario con estos retornos y estrenos en una edición en la que el listón competitivo promete volver a estar alto.

Martes 3: arranque con Sa Tersiao

La primera sesión contará con las siguientes actuaciones:

Sa Tersiao

Se me hace tarde

Al Maridi

Gitano y de Badajó

Los Mirinda

Los componentes de Sa Tersiao, que participan por séptima vez en el concurso, reconocen que no querían volver a abrir el concurso aunque aseguran que lo afrontan con "filosofía" y la experiencia acumulada en ediciones anteriores. Según Jesús Pino, miembro de la murga, el tipo que presentan este año está “muy ligado a lo local y cargado de nostalgia”, buscando generar cercanía con el público desde el primer momento.

Miércoles 4: cantera y veteranía

La segunda jornada reunirá propuestas muy diversas, con grupos consolidados y otros más recientes:

Los Lingartos

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Cacos

Los Chungos

Jueves 5: noche de campeones

El jueves estará marcado por la presencia de los vigentes ganadores del concurso y de grupos femeninos:

Murguer Queen

Yo no salgo

Water Closet

Los Minifolk

Marwán (ganadores en 2025)

Viernes 6: cierre de preliminares

La última jornada pondrá el broche a cuatro noches de humor, música y carnaval con seis agrupaciones:

De Turuta Madre

La Castafiore

Los Camballotas

Los DesKaraos

Los Escusaos

Las Chimixuris

De las 21 murgas participantes en esta fase, solo 12 lograrán el pase a semifinales. Los nombres de las clasificadas se darán a conocer al término de la última jornada (el viernes 6) en las puertas del teatro, a través de la pantalla instalada en San Francisco, como es tradición.

Jurado y novedades de la edición

El jurado estará presidido por Francisco Javier Ledo Sousa 'Curro', histórico murguero con trayectoria en Taways, Al Maridi y Marwan, reconocido como letrista, diseñador de escenografía y vestuario. La Concejalía de Ferias y Fiestas destacó que el jurado está compuesto por "profesionales de la música, las artes escénicas y el Carnaval", todos con amplia experiencia y compromiso para valorar cada actuación con rigor.

Una de las novedades de esta edición es el adelanto del horario de inicio de las jornadas, que comenzarán a las 21.00 horas, media hora antes que en años anteriores. La medida responde a una petición de las propias murgas, que desde hace tiempo solicitaban adelantar el final de las actuaciones para no terminar tan tarde, ya que necesitan desmontar y recoger toda la escenografía en el teatro. La gran final se mantendrá a las 22.30 horas para evitar solapamientos con el desfile infantil de comparsas y el pregón desde el balcón del palacio municipal (previsto a las 20.30 horas), este año pronunciado por el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana.

Entradas agotadas y gran expectación

Las entradas para las preliminares se agotaron en menos de una hora tras salir a la venta, con picos de 38.000 usuarios conectados simultáneamente a la plataforma online. El sistema de venta electrónica ha hecho más cómodo el proceso desde hace unos años, al sustituir las antiguas colas a las puertas del teatro, aunque las entradas continúan terminándose en cuestión de minutos debido a la alta demanda.

Con todo listo en el López de Ayala, el Concurso de Murgas 2026 arranca dispuesto a ofrecer cuatro noches de mucho talento, en las que la originalidad y la rivalidad amistosa volverán a llenar el teatro.