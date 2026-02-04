Temporal
El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
Las zonas prioritarias son las colindantes al margen de los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana, en especial el acceso a la pedanía de Alcazaba, casas aisladas de Valdebótoa y Gévora
El ayuntamiento ha informado de que se ha activado el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz, en Situación 1. De esta forma, se da aviso a la población de emergencias, acordándose como zona prioritaria aquella colindante al margen de los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana, en especial el acceso a la pedanía de Alcazaba, casas aisladas de Valdebótoa y Gévora.
Limitar desplazamientos
Además, el consistorio recomienda a la población limitar en la medida de lo posible los desplazamientos y salidas a la vía pública.
En ese sentido, esta mañana han desalojado por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora por el riesgo de inundación. Asimismo, en Valdebótoa la situación es similar, donde también se está avisando puerta por puerta.
