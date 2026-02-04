El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz

El ayuntamiento ha informado de que se ha activado el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz, en Situación 1. De esta forma, se da aviso a la población de emergencias, acordándose como zona prioritaria aquella colindante al margen de los ríos Gévora, Zapatón y Guadiana, en especial el acceso a la pedanía de Alcazaba, casas aisladas de Valdebótoa y Gévora.

Limitar desplazamientos

Además, el consistorio recomienda a la población limitar en la medida de lo posible los desplazamientos y salidas a la vía pública.

En ese sentido, esta mañana han desalojado por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora por el riesgo de inundación. Asimismo, en Valdebótoa la situación es similar, donde también se está avisando puerta por puerta.