El bisnieto del 'Montero de Alpotreque' recoge firmas para que una calle de Badajoz lleve su nombre

Si eres de Badajoz, probablemente hayas cruzado en repetidas ocasiones el puente de la Universidad y te hayas fijado en la escultura de ‘Los Monteros’. Es una recreación de un cuadro del pintor pacense Adelardo Covarsí, una celebridad que a día de hoy es aún recordada. Sin embargo, una generación anterior a Adelardo existió otro insigne Covarsí en la ciudad. El montero Antonio Covarsí, su padre, fue una figura que no ha transcendido tanto culturalmente como su hijo, pero que forjó un legado imborrable en la historia de Badajoz.

Cuando se pregunta a los vecinos de Badajoz por el apellido Covarsí, mucha gente lo asociará con el prestigioso pintor, que da nombre a una calle y a la Escuela de Artes y Oficios, pero no tantos sabrán que su padre, Antonio, también llamado “el Montero de Alpotreque”, fue una de las personalidades más importantes de Badajoz en el siglo XIX.

El bisnieto de Antonio Covarsí, Alberto, ha iniciado esta semana una campaña de recogida de firmas dirigidas al Ayuntamiento de Badajoz, con el objetivo de lograr que exista una calle con el nombre de su bisabuelo. "Actualmente, no existe nada en Badajoz que rinda homenaje a la figura de Antonio Covarsí. Su hijo, Adelardo, sí que posee una calle, esculturas y cerámicas, pero no existe nada de mi bisabuelo”, explica. El año pasado, Alberto escribió un libro sobre la personalidad de su antepasado (‘Covarsí, el legado’), como resultado de años de documentación e investigación con periódicos regionales de la época.

Cartel que promociona la recogida de firmas para que Badajoz dedique una calle a Antonio Covarsí / Alberto Covarsí

Antonio Covarsí fue pacense de adopción. Nació en Zaragoza en 1848. Con 18 años se trasladó a Badajoz junto a su familia y estableció definitivamente su vida aquí. Su gusto por la música lo llevó a crear un almacén de instrumentos musicales en la calle de la Soledad, aunque más tarde descubriría que la caza se estaba convirtiendo en una actividad en auge. La famosa 'Armería Covarsí', la primera que tuvo Badajoz, estaba dedicada a la venta de utensilios de caza y se convirtió en un punto comercial clave de la ciudad.

Mucho más que un cazador

La mayor pasión de Antonio Covarsí era la montería. Se convirtió en un cazador por excelencia y escribió cinco libros sobre esta temática, siendo estandarte de la llamada literatura venatoria.

También cabe destacar su paso por la política, pues llegó a ser concejal e incluso tuvo que ejercer como alcalde en sustitución temporal por ausencia de Rodrigo Almada. Según Alberto, Antonio nunca tuvo dudas a la hora contribuir económicamente para atender las necesidades de la ciudad y las acciones solidarias que se le presentasen. Como dato curioso, mantuvo una gran amistad con el rey Carlos I de Portugal, lo que permitió que el monarca frecuentase la ciudad de Badajoz y forjó las relaciones institucionales entre el país luso y el municipio. “La petición no se basa únicamente en su figura como cazador, sino en su dimensión social, cultural, histórica y solidaria como ciudadano de Badajoz”, defiende su bisnieto al proponer que se le dedique una calle.

Retrato de Antonio Covarsí / Anónimo

Una personalidad influyente

Sin duda alguna, las relaciones personales de Covarsí le confirmaban como una personalidad ilustre de la época. Su gran interés por la arqueología lo llevó a codearse con eminencias en la profesión, como José Ramón Mélida y Maximiliano Macías. Pero la amistad más sorprendente que mantuvo Covarsí fue con Isaac Peral, el científico inventor del submarino: “En Badajoz creó una comisión en la que las familias más pudientes aportaban dinero para ayudar a la creación del submarino. Imagina lo que eso supone: un ciudadano de Badajoz organizando una comisión para recaudar fondos para un invento histórico”.

Alberto Covarsí, bisnieto de Antonio Covarsí / Alex Mateos

Hasta ahora, la recogida de su bisnieto ha sobrepasado las 700 firmas, únicamente a través de enlaces de Whatsapp, y la campaña cuenta con el apoyo del Real Club de Monteros de España y la Asociación Española de Rehalas. Cuando Alberto es preguntado sobre si cree posible que el ayuntamiento acepte su propuesta, él contesta lo siguiente: “Yo creo que sí. Hay mucha gente que lo quiere, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Creo que el ayuntamiento también va a valorar que a nivel nacional se quiere hacer”.

Una iniciativa que pretende hacer justicia y recuperar la memoria de una figura fundamental en la historia reciente de Badajoz.