Borrasca
Los bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
Confirman que la noche ha sido "tranquila", sin apenas incidencias
Ante la previsión de mal tiempo y el riesgo asociado a lluvia intensa y rachas de viento, los Bomberos de Badajoz han difundido un aviso preventivo con recomendaciones claras para reducir incidentes, especialmente en viviendas, desplazamientos y zonas expuestas.
Los efectivos recomiendan preparar balcones y terrazas, asegurando macetas, toldos y cualquier objeto que pueda desplazarse con el viento, además de mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar actividades al aire libre mientras dure el episodio.
No asumir riesgos
Durante el temporal, el cuerpo insiste en reducir al mínimo los desplazamientos y no asumir riesgos: piden no cruzar zonas inundadas, aunque el agua parezca baja, y mantenerse alejado de elementos que pueden desprenderse o caer, como árboles, cornisas, postes u otras estructuras expuestas.
En caso de viento fuerte, recuerdan que aumenta el peligro por caída de objetos desde altura, por lo que aconsejan extremar la precaución en la calle y evitar áreas con andamios, grúas o carteles, donde puede haber inestabilidad o desprendimientos.
Los Bomberos recuerdan que, ante una emergencia, se debe llamar a 112 y, para contactar directamente con el servicio, al 080. Además, apelan a un uso responsable del teléfono para evitar colapsar centralitas.
Una noche tranquila
Aun así, el cuerpo asegura a este diario que esta noche ha sido "tranquila" en la ciudad de Badajoz, sin apenas incidencias.
