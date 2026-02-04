Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución

Confirman que la noche ha sido "tranquila", sin apenas incidencias

Consecuencias del temporal en Badajoz durante la semana pasada

Consecuencias del temporal en Badajoz durante la semana pasada / Santi García

Carolina León Carvajal

Badajoz

Ante la previsión de mal tiempo y el riesgo asociado a lluvia intensa y rachas de viento, los Bomberos de Badajoz han difundido un aviso preventivo con recomendaciones claras para reducir incidentes, especialmente en viviendas, desplazamientos y zonas expuestas.

Los efectivos recomiendan preparar balcones y terrazas, asegurando macetas, toldos y cualquier objeto que pueda desplazarse con el viento, además de mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar actividades al aire libre mientras dure el episodio.

No asumir riesgos

Durante el temporal, el cuerpo insiste en reducir al mínimo los desplazamientos y no asumir riesgos: piden no cruzar zonas inundadas, aunque el agua parezca baja, y mantenerse alejado de elementos que pueden desprenderse o caer, como árboles, cornisas, postes u otras estructuras expuestas.

En caso de viento fuerte, recuerdan que aumenta el peligro por caída de objetos desde altura, por lo que aconsejan extremar la precaución en la calle y evitar áreas con andamios, grúas o carteles, donde puede haber inestabilidad o desprendimientos.

Los Bomberos recuerdan que, ante una emergencia, se debe llamar a 112 y, para contactar directamente con el servicio, al 080. Además, apelan a un uso responsable del teléfono para evitar colapsar centralitas.

Una noche tranquila

Aun así, el cuerpo asegura a este diario que esta noche ha sido "tranquila" en la ciudad de Badajoz, sin apenas incidencias.

