El Centro Hermano de Badajoz, al completo: "Es duro que no podamos acoger a más gente"

El centro de acogida de Cáritas para personas en situación de calle está al 100% en estos días de lluvia y frío en la ciudad de Badajoz. El director del Centro Hermano, Víctor Martínez, lamenta que no queden plazas libres durante varios días seguidos. "Salen dos e inmediatamente entran dos, es duro que estemos al completo y no podamos acoger a más personas, pero son 28 las que tenemos". Aunque explica que los van incorporando a programas específicos de vivienda, trabajo o formación, de tal manera que se puedan seguir teniendo habitaciones disponibles.

Según la coordinadora del área de Inclusión Social de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Ana Belen García, tienen veinte pisos en Suerte de Saavedra, donde ocho son para familias y nueve para personas individuales que las derivan los servicios sociales. En estos momentos hay dos plazas libres. En cambio, el Centro Hermano es de acceso directo, por lo tanto "suele estar lleno y hay veces que no se les puede dar acogida". Al igual que Martínez, comenta que "si hoy queda libre una plaza al día siguiente se ocupa". Aun así, la coordinadora de la entidad cree que los recursos "no son suficientes en ninguna ciudad" y que "por desgracia son más las personas que están en una situación de calle".

García explica que los centros lo que hacen es llevar a cabo una intervención, pero se necesita prevención: "Más que intervenir se necesita prevenir para que las personas no estén en situación de calle”. De este modo, se plantea si la solución son más recursos o que la gente no termine sin hogar, y propone facilitar la regularización administrativa a personas en situación irregular o un acceso a la vivienda más asequible. "Nos enfocamos en que se abran más recursos para dar respuesta a estas personas, pero al final es inmediata, las respuestas se tienen que ver antes para que las personas no se encuentren en situación de calle". Además, la coordinadora comenta que, por ejemplo, las personas en situación irregular no pueden trabajar y al final están destinadas a una situación de pobreza. "Si no se facilita la regularización de estas personas no van a dejar de estar en esa situación".

Protocolo de emergencia

El Centro Hermano normalmente se queda hasta las nueve de la mañana abierto, pero según Víctor Martínez, en estas semanas de lluvia el horario se ha ampliado el horario de acogida hasta las once. En este tiempo, las personas pueden acudir a los comedores sociales y volver a las tres de la tarde. "Nuestra motivación es intentar ofrecer el mejor servicio posible para que no les falte lo básico y puedan ser atendidos".

Además, cuando empieza la ola de frío, Ana Belen García comenta que desde el ayuntamiento convocan a los recursos que trabajan con personas sin hogar para establecer un protocolo de emergencia. Según la coordinadora, se ponen en contacto con Cruz Roja, comedores sociales, Cáritas y Policía Local, que son los que detectan las situaciones de calle. "Tanto en invierno como en verano se adaptan los recursos para que la gente no esté sin cobijo".

Por otro lado, el pasado lunes se concentraron La Asociación Ciudadana de Apoyo a Migrantes (Acibapem) y la Coordinadora de Apoyo a Personas en Situación de Calle en Badajoz para exigir un plan de acogida a las personas sin hogar en situaciones de alerta. Llevan meses con las movilizaciones y prometieron no parar hasta que se de una solución al probema. «Seguiremos insistiendo de diferentes formas. Son las administraciones las que deben dar un paso adelante», dijo Pedro Carrasco.

«Tenemos el deseo de que ya pongan solución, con el frío, la lluvia y el viento que se está viviendo en Badajoz están alrededor de 50 personas en la calle, habiendo infraestructuras. Solo por humanidad habría que hacerlo», lamentó Paloma Castro, de la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra. n