Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Seis vehículos implicados en un choque en cadena en la carretera de Olivenza

No ha habido heridos de gravedad, aunque sí daños materiales

Carretera de Olivenza, en una imagen de archivo.

Carretera de Olivenza, en una imagen de archivo. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Hasta seis vehículos se han visto implicados este miércoles por la mañana en una colisión en cadena en la carretera de Olivenza.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el siniestro se ha producido, por causas que se investigan, en el kilómetro 11,5 de la Ex-107, que une Badajoz con Olivenza, sobre las 7 de la mañana.

El accidente se ha saldado con daños materiales en los vehículos implicados en el choque por alcance, pero, afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad.

Algunos ocupantes habrían sufrido lesiones de carácter leve, aunque, a falta del parte del 112 de Extremadura, se desconoce cuántos y si han sido derivados o no a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Quejas del alcalde oliventino

Tras el siniestro, el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha criticado, a través de sus redes sociales, que, pese a que se siguen produciendo accidentes en la Ex-107, la Junta de Extremadura mantenga «paralizado» desde hace tres años el proyecto para convertir esta carretera en autovía. "No han movido ni un solo papel", asegura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

Aoex-Monesterio instala una mesa informativa en el Centro de Salud con motivo del Día Mundial del Cáncer

Cinco días sin clases por una carretera cortada en Alcazaba, pedanía de Badajoz: las familias piden que no se repita

Cinco días sin clases por una carretera cortada en Alcazaba, pedanía de Badajoz: las familias piden que no se repita

Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa por el riesgo de inundación

Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa por el riesgo de inundación

Seis vehículos implicados en un choque en cadena en la carretera de Olivenza

Seis vehículos implicados en un choque en cadena en la carretera de Olivenza

Herrera del Duque, en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de 2026

Herrera del Duque, en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de 2026

Pedro el de la Buhardilla, pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

Pedro el de la Buhardilla, pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

El Centro Hermano de Badajoz, al completo: "Es duro que no podamos acoger a más gente"

El Centro Hermano de Badajoz, al completo: "Es duro que no podamos acoger a más gente"

El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz

El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
Tracking Pixel Contents