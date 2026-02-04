Suceso
Seis vehículos implicados en un choque en cadena en la carretera de Olivenza
No ha habido heridos de gravedad, aunque sí daños materiales
Hasta seis vehículos se han visto implicados este miércoles por la mañana en una colisión en cadena en la carretera de Olivenza.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el siniestro se ha producido, por causas que se investigan, en el kilómetro 11,5 de la Ex-107, que une Badajoz con Olivenza, sobre las 7 de la mañana.
El accidente se ha saldado con daños materiales en los vehículos implicados en el choque por alcance, pero, afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad.
Algunos ocupantes habrían sufrido lesiones de carácter leve, aunque, a falta del parte del 112 de Extremadura, se desconoce cuántos y si han sido derivados o no a un centro hospitalario.
Quejas del alcalde oliventino
Tras el siniestro, el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha criticado, a través de sus redes sociales, que, pese a que se siguen produciendo accidentes en la Ex-107, la Junta de Extremadura mantenga «paralizado» desde hace tres años el proyecto para convertir esta carretera en autovía. "No han movido ni un solo papel", asegura.
