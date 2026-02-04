Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa por el riesgo de inundación

Las autoridades han avisado del desalojo inmediato de las Casas Aisladas de Gévora por el riesgo de inundaciones. Es la segunda vez que se produce esta medida ante las consecuencias del temporal.

En ese sentido, la Policía Local está realizando avisos preventivos de desalojo en viviendas aisladas de Gévora y Valdebótoa ante el riesgo de inundaciones, en un operativo que busca evitar situaciones de emergencia durante la madrugada.

Según explican, las previsiones apuntan a que el momento más complicado podría producirse a lo largo de esta tarde. Por ello, han optado por adelantarse y recorrer las casas para informar a los vecinos con tiempo suficiente. El objetivo es que puedan organizar su salida de forma tranquila y segura, sin verse obligados a abandonar sus hogares de manera precipitada en plena noche.

“Preferimos que se vayan con calma ahora y no tener que sacarlos a las dos de la madrugada”, señalan fuentes del operativo.

No es obligatorio

Por el momento, el desalojo no es obligatorio. Los agentes están recomendando la salida por precaución, pero no pueden imponerla. De hecho, reconocen que hay vecinos que se muestran reacios a dejar sus viviendas pese al riesgo. En esos casos, insisten en la recomendación y en la importancia de priorizar la seguridad personal.

Entre las familias afectadas se encuentran los suegros de Susana, vecina de esta pedanía pacense, quienes tendrán que abandonar su casa como medida preventiva.

Falta de mantenimiento

Según relata Susana, la situación se repite tras episodios anteriores y, a su juicio, el problema principal es la falta de un mantenimiento adecuado del entorno. “No se hace una limpieza suficiente de la zona y por eso el agua no corre bien”, explica. Considera que la acumulación de maleza y suciedad dificulta el drenaje natural cuando se producen fuertes lluvias o crecidas.

Ante el aviso recibido, la familia pasó la noche de ayer recogiendo sus pertenencias más valiosas de la planta baja y trasladándolas al piso superior, intentando minimizar posibles daños. “Ya sabemos lo que puede pasar y preferimos adelantarnos”, señala.

Consecuencias económicas

Las consecuencias económicas de estos episodios, sin embargo, siguen pesando sobre los afectados. Susana asegura que, aunque existen subvenciones públicas tras las inundaciones, las cuantías resultan insuficientes para recuperar lo perdido. Como ejemplo, indica que su suegra recibió 3.000 euros tras la riada sufrida hace tres años, una cantidad que -según afirma- no permitió reponer todos los enseres dañados ni acometer las reparaciones necesarias.

Las familias de la zona viven con preocupación cada nuevo aviso meteorológico, temiendo que se repitan los daños materiales de la última vez.

Ansiedad

En Valdebótoa la situación es similar. Allí también se está avisando puerta por puerta en las casas aisladas. Nubia Oliveira, vecina, vive junto a su marido en una casa aislada y ha recibido la visita de los agentes, que le han recomendado un desalojo preventivo ante el empeoramiento del temporal, previsto sobre todo para la tarde-noche.

Según relata a este periódico, está acostumbrada a estas situaciones, pero reconoce que cada aviso se hace cuesta arriba. “Cuando veo llover así me produce bastante ansiedad”, confiesa, todavía marcada por la inundación de hace tres años, cuando lo perdió todo. Aunque entiende la recomendación, asegura que no quiere marcharse. Le gusta vivir allí y siente un fuerte apego a su casa.

Nubia lamenta que la situación es complicada para todos los residentes de la zona. “Aquí hay muchas familias, muchos vecinos con niños”, señala, preocupada no solo por su vivienda, sino por el impacto que cada episodio de lluvias intensas tiene en su entorno.