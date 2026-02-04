Detenido por cuatro robos en Badajoz: iba en patinete y amenazaba a sus víctimas con un cuchillo

La Policía Nacional de Badajoz ha detenido a un joven de 33 años como presunto autor de cuatro robos con violencia, cometidos todos ellos el pasado mes de enero en la barriada de San Fernando.

La investigación se inició después de que se interpusieran varias denuncias en la comisaría provincial por hechos similares y con el mismo 'modus operandi': el ladrón abordaba a sus víctimas a bordo de un patinete y las amenazaba con un cuchillo para que le entregasen sus móviles o el dinero que llevaban.

La descripción física del asaltante que aportaron todos los denunciantes también era coincidente, por lo que había pocas dudas de que se trataba de la misma persona.

De noche y cuando las víctimas caminaban solas

El grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se hizo cargo de la investigación y llegó a la conclusión de que los robos se producían en la misma franja horaria nocturna, que las víctimas caminaban solas, rondando zonas de cajeros bancarios y que una vez el presunto autor se hacía con el botín, huía en dirección a la estación de trenes.

Los agentes visionaron distintas cámaras de seguridad de la barriada y lograron cercar el círculo en torno a posibles responsables de estos robos, consiguiendo finalmente identificar al sospechoso, que fue detenido.

El joven, con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de cuatro robos con violencia y el juez decretó su ingreso en prisión provisional como medida cautelar.