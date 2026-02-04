Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sector ganadero

Herrera del Duque, en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de 2026

La localidad pacense celebrará del 14 al 17 de mayo de 2026 la Subasta Nacional y Exposición Nacional de Ganado Ovino, un evento que reunirá razas de alta calidad genética y consolidará su feria

Ovejas en el campo.

Ovejas en el campo. / Archivo

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incluido oficialmente a Herrera del Duque en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de carácter nacional para el año 2026, reconociendo así el valor y la trayectoria de su feria ganadera.

Esta inclusión marca un hito histórico para el municipio, que acogerá del 14 al 17 de mayo de 2026 la Subasta Nacional y Exposición Nacional de Ganado Ovino, "consolidándose como un referente dentro del sector ganadero nacional", destaca el consistorio pacense en nota de prensa.

El calendario contempla la celebración de la Subasta Nacional de raza Merina el 17 de mayo, así como una Exposición Nacional con presencia de razas de alta calidad genética como Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz.

“Este reconocimiento es fruto de muchos años de esfuerzo colectivo, del compromiso de nuestros ganaderos, del trabajo técnico y del apoyo institucional”, ha declarado Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque. “Que nuestro pueblo forme parte del calendario nacional pone en valor no solo nuestra feria, sino también nuestra manera de entender el campo, la ganadería y el desarrollo rural”.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Herrera del Duque agradece la confianza depositada por las administraciones y asociaciones ganaderas, y reafirma su compromiso con la organización de un certamen de calidad, con vocación profesional y con impacto positivo en la economía local y comarcal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

Herrera del Duque, en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de 2026

Herrera del Duque, en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de 2026

Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa por el riesgo de inundación

Desalojan por segunda vez a los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa por el riesgo de inundación

Pedro el de la Buhardilla, pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

Pedro el de la Buhardilla, pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

Cinco días sin clases por una carretera cortada en Alcazaba, pedanía de Badajoz: las familias piden que no se repita

Cinco días sin clases por una carretera cortada en Alcazaba, pedanía de Badajoz: las familias piden que no se repita

El Centro Hermano de Badajoz, al completo: "Es duro que no podamos acoger a más gente"

El Centro Hermano de Badajoz, al completo: "Es duro que no podamos acoger a más gente"

Seis vehículos implicados en un choque en cadena en la carretera de Olivenza

Seis vehículos implicados en un choque en cadena en la carretera de Olivenza

El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz

El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz

Detenido por cuatro robos en Badajoz: iba en patinete y amenazaba a sus víctimas con un cuchillo

Detenido por cuatro robos en Badajoz: iba en patinete y amenazaba a sus víctimas con un cuchillo
Tracking Pixel Contents