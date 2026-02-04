Monesterio cierra enero con 285 personas en situación de desempleo

En un municipio, eminentemente de servicios, la finalización de la campaña de la Navidad ha supuesto la pérdida de 17 empleos. Monesterio cerró el mes de enero con un total de 285 personas en situación de desempleo, (196 mujeres y 89 hombres). No obstante, la cifra contrata con el mismo mes del año pasado, cuando el número de personas sin empleo fue de 313, con lo que, en el último año, se han recuperado 28 puestos de trabajo.

Los datos representan el mejor mes de enero de la serie histórica. Nunca, en los últimos 15 años, la localidad había comenzado el año con este número de personas paradas. En enero de 2012, la localidad poseía 548 parados, (327 mujeres y 221 hombres). La cifra más alta se dio en el mismo mes de 2013, cuando el paro subió hasta los 613 desempleados, (345 hombres y 268 mujeres). Durante la pandemia, en enero de 2020, Monesterio tenía 441 personas en situación de desempleo.

Con respecto al mes de diciembre, el paro creció en 8 personas en el sector servicios, que se sitúa como mayor nicho de desempleo, con un total de 214 personas sin trabajo, (165 mujeres y 49 hombres). También subió en el sector de la construcción (+4), (pleno empleo en el sector femenino y 21 hombres parados). En industria, con 24 parados, se perdieron 3 empleos. Agricultura, mantiene el pleno empleo, con menos de 5 personas en paro, por género y el sector sin actividad, pasa de 14 a 15 personas desempleadas.

En cuanto a la variación anual, en Monesterio se recuperan 28 empleos, de las que 23 son mujeres. Hace un año, el sector servicios poseía 240 personas en paro, (+36). Durante el último año, encontraron empleo en este sector, 15 mujeres y 11 hombres. En el resto de sectores, la cifra, prácticamente no varía.

Por indicadores

Según los grandes grupos, ocupaciones elementales, copan el mayor número de personas sin empleo. El mes de enero se cerró con 119 parados, (91 mujeres y 28 hombres). En el campo de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, el paro afecta a 58 personas, (52 mujeres y 6 hombres). El grupo de artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción cerró enero con 27 desempleados, (7 mujeres y 20 hombres). El indicador de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, posee 26 parados, (21 mujeres y 5 hombres).

El menor número de personas sin empleo se da entre los operadores de instalaciones de maquinaria y montadores, (8 parados); técnicos y profesionales científicos e intelectuales, (21 parados) y técnicos y profesionales de apoyo, con 23 personas en situación de desempleo. El pleno empleo, únicamente se da entre el grupo de trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero y forestal, con ninguna mujer desempleada y menos de 5 hombres.

Valoración municipal

“Era de esperar, que tras la campaña navideña subiera el paro”, expresa la alcaldesa. Los datos, “confirman que el municipio mantiene una tendencia sólida de mejora en el empleo”. Aun así, según Loli Vargas; que hace una lectura “positiva” de unos datos “históricos” para el primer mes del año; el ayuntamiento “continuará trabajando para reducir estas cifras, crear oportunidades, fijar población e intentar no dejar a nadie atrás”. Entre otras medidas, la alcaldesa señala que, se “reforzarán” las políticas activas de empleo, con el “apoyo específico” a los colectivos “que más lo necesitan”.