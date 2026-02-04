El nuevo hospital de Quirón en Badajoz encara su último año de obras

El nuevo hospital que el grupo Quirónsalud está construyendo en la avenida de Elvas encara su último año de obras. Los trabajos se están desarrollando sobre los plazos previstos y, si no surgen contratiempos, el edifico estará terminado el próximo otoño. Después, habrá que equipar las instalaciones para que pueda empezar a prestar servicio en los primeros meses de 2027.

Las máquinas entraron en el solar que ocupaban los salones Murano a comienzos de 2025 y desde entonces el ritmo de los trabajos ha sido continúo. Ya se aprecia la estructura del futuro hospital, que cuenta con cuatro plantas y una superficie de casi 13.600 metros cuadrados.

El edificio, diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz, es compacto, modular y energéticamente eficiente. Un patio central proporcionará luz natural a todas las estancias. Además, se han concebido para que en el futuro se pueda ampliar.

El edificio tiene cuatro plantas y más de 13.000 metros cuadrados. / S. GARCÍA

El nuevo hospital, con una inversión de alrededor de 50 millones de euros, contará con una única vía de acceso al recinto desde la avenida de Elvas y en el interior se articularán varias entradas para a los diferentes servicios.

El nuevo centro sanitario, que pretende atender la demanda de los pacientes no solo de Extremadura y el Alentejo portugués, sino a todo el suroeste peninsular durante los próximos 30 años, tendrá 33 consultas de especialistas, distribuidas entre la planta baja -donde también se situarán las salas de rayos, administración, Urgencias y el servicio de rehabilitación- y la primera.

Según se explicó cuando se presentó el proyecto, el área de hospitalización -en la segunda planta- dispondrá de 88 camas. Habrá siete boxes en la UCI para adultos y otros tres para neonatos, así como seis quirófanos - uno híbrido para hemodinámica e intervencionismo vascular- y dos paritorios.

Las instalaciones estarán dotadas con «medios punteros», como resonancias magnéticas en el servicio de Diagnóstico por imagen y una «moderna» sala hemodinámica. También incorporará los servicios no presenciales del grupo sanitario y sus habitaciones -«más espaciosas y confortables» que las actuales de Clideba, que se mantendrá abierta para completar la red asistencial-, se han concebido como ‘smartroom’, para facilitar la comunicación de los usuarios con los profesionales sanitarios a través de la última tecnología.

Una zona de expansión urbanística

Quirónsalud ha elegido para su futuro hospital la zona de mayor expansión urbanística en la ciudad, donde en los últimos años se están construyendo cientos de viviendas en diferentes promociones, muy próxima a la ciudad y principal entrada desde Portugal a Badajoz.

El grupo sanitario anunció la construcción de este centro hospitalario hace 6 años, pero antes de que comenzara la obra civil hubo que salvar numerosos trámites urbanísticos y administrativos. El primero fue cambiar el uso de los terrenos, de hostelero a sanitario, lo que requirió una modificación del Plan General Municipal (PGM). En 2021, tras obtener los permisos municipales, se derribó el complejo hostelero, y en 2024, con todos los requisitos y autorizaciones completados, el proyecto ya tenía vía libre para comenzar a ser realidad. Solo unos meses después, las máquinas iniciaron los movimiento de tierra en la parcela.