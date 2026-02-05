Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Badajoz solicita autorización para el desalojo de Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa ante el riesgo de inundación

Mientras patrullas de la Policía Local vigilan la zona, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, solicita al Inuncaex la autorización para el desalojo de varias localidades por riesgo de inundación

Vídeo | Acceso cortado a la urbanización Los Lebratos en Badajoz

Almudena Villar Novillo

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha solicitado al Inuncaex la autorización para el desojo de las Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa.

Según el edil pacense, el riesgo de inundaciones es muy elevado. De momento, patrullas de la Policía Local se encuentran en la zona vigilando y para ayudar a la población. Además, pide colaboración y activar los recursos de emergencia necesarios.

Además, informa a través de la red social X que esta madrugada se ha realizado una evacuación voluntaria de Lebratos.

