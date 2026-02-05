El alcalde de Badajoz solicita autorización para el desalojo de Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa ante el riesgo de inundación

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha solicitado al Inuncaex la autorización para el desojo de las Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa.

Según el edil pacense, el riesgo de inundaciones es muy elevado. De momento, patrullas de la Policía Local se encuentran en la zona vigilando y para ayudar a la población. Además, pide colaboración y activar los recursos de emergencia necesarios.

Además, informa a través de la red social X que esta madrugada se ha realizado una evacuación voluntaria de Lebratos.