Borrasca Leonardo
El alcalde de Badajoz solicita autorización para el desalojo de Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa ante el riesgo de inundación
Mientras patrullas de la Policía Local vigilan la zona, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, solicita al Inuncaex la autorización para el desalojo de varias localidades por riesgo de inundación
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha solicitado al Inuncaex la autorización para el desojo de las Casas Aisladas, Gévora y Valdebótoa.
Según el edil pacense, el riesgo de inundaciones es muy elevado. De momento, patrullas de la Policía Local se encuentran en la zona vigilando y para ayudar a la población. Además, pide colaboración y activar los recursos de emergencia necesarios.
Además, informa a través de la red social X que esta madrugada se ha realizado una evacuación voluntaria de Lebratos.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado