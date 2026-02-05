Benigno Rollán, el responsable de hacer brillar el Carnaval de Badajoz en el López de Ayala

Cuando el Teatro López de Ayala de Badajoz se apaga es cuando aparece Benigno Rollán en funcionamiento. No sube al escenario ni canta pasodobles, pero sin él el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz no tendría sentido.

"Si no hay luz, no hay murga", resume con una media sonrisa este técnico del teatro que lleva casi tres décadas iluminando el Carnaval pacense.

Su función es muy seria

Nació en Don Álvaro en 1964, aunque muchos lo sitúan ya como patrimonio del teatro. "Vengo del mundo del teatro, no del Carnaval", confiesa.

Y quizá por eso al principio le sorprendió la precisión casi quirúrgica que exigían las murgas: "Pensaba que esto era más festivo, más de broma… y de repente me decían: en esta frase entra esta luz concreta. Y tenía que ser justo ahí".

Un trabajo previo de días

Su trabajo empieza antes de que se cante la primera presentación. "El viernes previo ya estamos montando. Con la concha acústica los focos van encajados y tengo menos libertad para moverlos", explica. A partir de ahí construye lo que él llama "la luz total", la base sobre la que cada murga añade su toque.

"Luego cada grupo te pide cosas: empezar con menos luz, un foco puntual a uno de sus componentes, algún color especial o incluso luces que traen ellos mismos".

Durante los días de concurso, su lugar de trabajo, en una sala en la parte más alta del López, se llena de guiones que son para él la biblia. "Las regidoras recogen lo que piden las murgas y a mí me llega cada tarde. Yo reviso: aquí quieren un foco, aquí un cambio, aquí una luz en el suelo y me preparo solo para las murgas de ese día", detalla Rollán.

Todo medido, todo previsto. "Siempre dejo algún foco libre por si alguien pide algo raro. Así puedo decir: este es para la murga tres, por ejemplo". Beni, que es como se le conoce en el mundo del teatro y del Carnaval, pinta cada una de las actuaciones y da esos matices que completan la escenografía.

Las peticiones más usuales

Sobre la evolución técnica, Benigno no se deja llevar por el dramatismo: "No he visto un cambio grande. Donde más juegan con la luz es en la presentación. Luego en pasodobles y cuplés casi todo es igual".

Lo que sí recuerda son las peticiones más curiosas. "Muchos quieren empezar a oscuras. Yo siempre les digo: en el teatro queda bien, pero en la tele no se ve nada".

Y guarda con cariño una anécdota: el día que una murga pidió proyectar un dibujo. "Querían un gobo, un dibujo dentro del foco. Me dijeron: queremos una cigüeña. Yo no lo tenía, así que lo fabricaron ellos con aluminio. Me sorprendió lo bien que quedó. Creo que todavía lo guardo en mi sala".

Una visión experta del concurso

Beni ha visto pasar generaciones de murgueros y reconoce que ya sabe quién va a funcionar. "En preliminares se nota enseguida quién pasa y quién no. Ves si entran bien al público, si el texto llega". Ganar ya es otra cosa porque "eso depende del jurado. Yo puedo decirte las cuatro mejores, pero la ganadora no siempre la acierto".

Para Beni su trabajo es como el del resto de sus compañeros, pero reconoce que cuenta con el apoyo de los murgueros y, precisamente, se queda con lo humano: "Lo mejor es el contacto con la gente. Te conocen, te saludan, te gastan bromas. Eso es lo que más me gusta".

Es uno de los primeros en conocer los detalles de las actuaciones del Comba, pero no presume de saber esos secretos. "Se convierte en rutina. Lo que me dan en el guion es lo que se hace". Aunque admite que a veces hay sorpresas de última hora. "Te dicen: luego verás algo… y a cinco minutos de salir me dicen lo que es. Ahí tengo que improvisar".

Cuando Beni apaga las luces del López de Ayala es cuando su trabajo entra en escena. Nadie lo aplaude, pero cada murga brilla gracias a él. Y quizá por eso, aunque no lo diga, sabe que también forma parte del espectáculo. "Si la frase entra con su luz, todo encaja", afirma. Y entonces, el Carnaval, simplemente, luce mucho mejor.