Envío masivo de Es-Art en la zona de Jerez de los Caballeros para avisar del desalojo de la población

El Centro de Emergencia 112 de Extremadura ha enviado un mensaje masivo de Es-Alert para los vecinos de la zona de influencia de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

Según se informa a través de X, "se ha procedido al envío masivo de Es-Alert para la evacuación de La Bazana y Valuengo ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la presa de Valuengo".

En el mensaje se explica que "ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por la colmatación de la presa se ordena a la población la evacuación de La Bazana, por incomunicación afección a las zonas más bajas, y Valuengo por riesgo cierto. Todo el mundo se dirija al pabellón polideportivo Francisco Rivera Montero de Jerez de los Caballeros. La salida de la Bazana es por la N-435. Se ruega estén atentos a las indicaciones y calanes oficiales. En caso de necesidad llamar al 112. No ponga su vida en riesgo".

Noticias relacionadas

De hecho, según los bomberos de la Diputación de Badajoz, se han desalojado a la población de La Bazaga y de Valuengo por el posible desbordamiento de la presa, cuya compuerta se ha estropeado y no puede abrirse para aliviar.