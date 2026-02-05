Una familia rescatada en Los Lebratos y 28 viviendas desalojadas en Gévora y Valdebótoa, ante el riesgo de inundaciones en Badajoz

Badajoz mantiene activado el nivel 1 de alerta por inundaciones en una jornada marcada por los desalojos y el refuerzo del dispositivo de emergencia. Una de las últimas medidas que ha adoptado el ayuntamiento es la de suspender la actividad de los centros escolares de las pedanías de Gévora y Valdebótoa ante el riesgo derivado de la crecida de los cauces.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha advertido de que, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica, la situación podría empeorar a lo largo de la tarde. "Puede ir un poquito a peor y por eso estamos preparados y dispuestos a actuar allí donde sea necesario", ha señalado.

Los operativos municipales llevan días avisando del riesgo a los vecinos de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, dos zonas especialmente vulnerables que -en apenas una semana- han sido desalojados dos veces. Este jueves por la mañana se había evacuado a ocho familias en Valdebótoa y a unas veinte en Gévora. Según el alcalde, no debería quedar ya nadie en estas viviendas, aunque se mantiene la vigilancia en caminos y accesos con presencia de Policía Local y Guardia Civil.

Algunos desalojos se han producido con "reticencias", algo habitual en este tipo de situaciones, pero finalmente las familias han salido de forma voluntaria tras la intervención de los servicios sociales municipales, que les han informado de los recursos disponibles y de las condiciones de realojo.

Rescate en Los Lebratos

Uno de los episodios más delicados se vivió durante la madrugada en la zona de Los Lebratos, próxima a los arroyos Rivillas y Calamón. Allí fue necesario rescatar a una familia que inicialmente no quería abandonar su vivienda. Finalmente, al ver el agua cerca de la casa, solicitaron ayuda. La intervención se realizó con la participación de bomberos, Policía Local, Protección Civil y Policía Nacional, sin que se registraran incidencias personales, ha informado el alcalde.

Vigilancia en ríos y desembalses

El Consistorio mantiene una estrecha coordinación con la Confederación Hidrográfica para seguir la evolución de los caudales, especialmente ante la situación del embalse de Villar del Rey, que acumula gran cantidad de agua y podría aumentar los desembalses. También preocupa el comportamiento del río Caya. El Guadiana, por su parte, baja con un caudal elevado -en torno a 1.200 metros cúbicos por segundo-, aunque en la ciudad no se prevén problemas. No obstante, Gragera insiste en que los vecinos eviten acercarse a riberas y cauces por curiosidad.

Nuevas zonas bajo aviso

El ayuntamiento comenzará a avisar también a la zona baja de la pedanía de Gévora, (que ya se vio afectada en la borrasca Efraín en el año 2022), ante la posibilidad de que la crecida del río cause nuevas incidencias. Aunque apenas hay residentes, ha puntualizado Gragera, sí existen negocios a los que se quiere dar margen para proteger enseres.

Ante un posible corte de acceso a Gévora si la situación se agrava, el ayuntamiento ha habilitado recursos de emergencia en Badajoz, como el albergue de El Revellín y el propio multiusos de Gévora. Una familia ha sido realojada en un hotel y también se ha evacuado a la comunidad terapéutica El Arca de Noé, que finalmente decidió abandonar su sede.

También se mantiene vigilancia en la Dehesilla de Calamón, el entorno de la carretera de Sevilla, Campomanes, los márgenes del Rivillas y el Calamón, así como en Rincón de Caya, donde podría influir el aumento de caudal por desembalses y el efecto retorno con el Guadiana.

El alcalde ha insistido en el llamamiento a la responsabilidad individual y en la importancia de abandonar las viviendas de forma voluntaria cuando se recomienda. En caso de empeoramiento grave, se podría solicitar al 112 autorización para desalojos obligatorios, una medida que por el momento no se contempla.

El dispositivo, con presencia de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y bomberos, seguirá activo durante toda la jornada a la espera de la evolución de las lluvias y los caudales.