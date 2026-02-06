La concentración de coches y motos clásicas de Almendralejo será el 14 de marzo

La II Concentración de Coches y Motos Clásicas ya tiene fecha y volverá a convertir a Almendralejo en punto de encuentro para los amantes del motor histórico. El evento se celebrará el próximo 14 de marzo y, como principal novedad, contará con un nuevo emplazamiento, ya que buena parte de las actividades se desarrollarán en la plaza de toros, donde tendrá lugar la presentación y recepción de los vehículos participantes.

Tras la apertura de inscripciones el pasado lunes, la respuesta ha sido inmediata, con más de 60 vehículos ya registrados. Este respaldo ha llevado a la organización a mantener un formato similar al del pasado año. El límite de participación se ha fijado en 100 vehículos.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de coches y motos clásicas, un desayuno popular, degustación de productos de la tierra, una ruta turística por la comarca de Tierra de Barros, además de momentos de convivencia entre aficionados y la tradicional entrega de premios a las mejores restauraciones y vehículos participantes.

Habrá premios y se reconocerá al coche mejor restaurado, al más original, al participante llegado desde más lejos, al mejor coche clásico 4x4 y se incluirá una mención especial para los Seat 124, uno de los modelos más emblemáticos del automovilismo clásico.

La ruta prevista recorrerá varias localidades de Tierra de Barros, pasando por Aceuchal, Villalba de los Barros, Feria, La Lapa y Fuente del Maestre, para regresar finalmente a Almendralejo.

Noticias relacionadas

Las inscripciones continúan abiertas a través de un formulario habilitado por la organización, con un precio de 25 euros por persona.