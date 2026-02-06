El Conservatorio Juan Vázquez de Badajoz celebrará el concierto solidario ‘Música por Palestina’

El Conservatorio Profesional de Música, Juan Vázquez, celebrará el próximo 23 de febrero en el Teatro López de Ayala el concierto ‘Música por Palestina’, una actuación con la que, alumnos y profesores, reunirán a las familias, a la comunidad educativa alrededor de un acto de solidaridad para el que han sumado horas de ensayo.

Como ha dado a conocer este viernes la Diputación de Badajoz en el Palacio Provincial, se trata de una "iniciativa benéfica, sensible y comprometida que ha nacido en el seno de lo que es el espíritu del centro, sus docentes y sus estudiantes". Los beneficios irán destinados a Unicef y Unrwa, dos de las agencias internacionales sin ánimo de lucro más involucradas con el pueblo palestino.

Los profesores Mar Pallarés, de Lenguaje Musical, y Rogelio Palomo, de guitarra, han puesto en marcha esta iniciativa junto al diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas. "La institución a la que represento no puede, sino mostrarse orgullosa, intentar impulsar la idea para que resulte todo un éxito de apoyo y agradecer, al claustro docente al completo, a todos los padres y madres y, por supuesto, a los y las jóvenes que lo están haciendo posible", ha transmitido Cabezas.

El diputado les ha dado las gracias, en concreto, por "comprender la cultura de esta manera tan relevante y por poner vuestra sensibilidad a disposición de quienes más lo necesitan, sobre todo ante un apagón informativo". Y ha hablado de "lección de humanidad y de ejemplo para la educación pública".

La diputación anunció hace pocos meses un apoyo directo de 100.000 euros a estas organizaciones para paliar la hambruna infantil que se ha mantenido durante años en Gaza y que en 2025 "llegó a reportar datos muy duros". Al intento de aportar "otro granito de arena", cuando "millones de niños corren el riesgo de caer en el olvido", ha confirmado su asistencia el embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahed, tras mostrar su emoción personal por el origen de la iniciativa en particular.

Un proyecto educativo y creativo

En lo que respecta al estreno, los arreglos de las canciones populares del Levante oriental que se ofrecerán de forma inédita en Badajoz, los han realizado los propios alumnos de Composición. Según la diputación, "será un día de poesía en árabe, de piezas musicales de todas las especialidades y de testimonios gazatíes reales". En total, 100 menores y 20 profesores están implicados y esperan una respuesta positiva de los ciudadanos.

Según Mar Pallarés, "el proyecto nace de la frustración ante el dolor y de la necesidad de actuar colectivamente", a lo que ha añadido que cuenta con la autorización de todos los progenitores y el ánimo voluntario de niños desde los 7 años, puesto que este concierto no incide en sus resultados académicos y han decidido formar parte "con total empatía".

Además, Rogelio Palomo ha incidido en la "visibilidad" que se unirá a los fondos recaudados y que existe la posibilidad de colaborar mediante una fila cero, a través del número de cuenta disponible en el cartel protagonista.

En ese sentido, han aclarado que no habrá una venta de entradas con precios fijos, sino que se podrán reservar asientos en la web del Teatro y en taquilla, a partir del viernes día 13, y hacer aportaciones con la cantidad que se pueda.