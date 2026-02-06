Temporal
Cuatro carreteras provinciales de Badajoz permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la borrasca
Se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo
Además, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde
Cuatro carreteras de la red provincial de la Diputación de Badajoz permanecen este viernes cerradas al tráfico como consecuencia de las intensas lluvias caídas en los últimos días.
En concreto, las carreteras cortadas son la BA-139, que conecta Táliga (EX-313) a EX-107; la BA-142, que discurre desde Valdetorres a EX-105 y tramo primero a Yelbes y Yelbes a EX-206; la BA-162 de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia, y la BA-074, que une Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca (límite provincial).
Reabierto el tráfico en BA-22 y BA-126
Por otra parte, según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa, ya se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo, unas vías que permanecieron cortadas este pasado jueves.
Las brigadas de mantenimiento de carreteras de la Diputación continúan trabajando de forma ininterrumpida sobre el terreno, y se ha facilitado a todos los alcaldes de la provincia un correo electrónico de contacto para comunicar cualquier incidencia.
Nivel rojo
Por otro lado, la Guardia Civil ha informado de que, en cuanto al estado hidrológico, se han declarado en nivel rojo el arroyo Lorianilla a su paso por La Roca de la Sierra, el arroyo Aljucén en Aljucén y el río Alcazaba a la altura de la EX-209. Asimismo, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde, según el parte de incidencias.
Como incidencia adicional, ha señalado el corte del acceso a la urbanización Quintos de Cecilio (Medellín), aunque se ha habilitado un acceso alternativo directo por la EX-206 (pk 87).
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado