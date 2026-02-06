Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Temporal

Cuatro carreteras provinciales de Badajoz permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la borrasca

Se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo

Además, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde

Archivo - Señal de carretera cortada.

Archivo - Señal de carretera cortada. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Cuatro carreteras de la red provincial de la Diputación de Badajoz permanecen este viernes cerradas al tráfico como consecuencia de las intensas lluvias caídas en los últimos días.

En concreto, las carreteras cortadas son la BA-139, que conecta Táliga (EX-313) a EX-107; la BA-142, que discurre desde Valdetorres a EX-105 y tramo primero a Yelbes y Yelbes a EX-206; la BA-162 de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia, y la BA-074, que une Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca (límite provincial).

Reabierto el tráfico en BA-22 y BA-126

Por otra parte, según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa, ya se ha reabierto el tráfico en la BA-022, que conecta Badajoz con Villalba de los Barros, así como en la BA-126, entre Santa Marta y Entrín Bajo, unas vías que permanecieron cortadas este pasado jueves.

Las brigadas de mantenimiento de carreteras de la Diputación continúan trabajando de forma ininterrumpida sobre el terreno, y se ha facilitado a todos los alcaldes de la provincia un correo electrónico de contacto para comunicar cualquier incidencia.

Nivel rojo

Por otro lado, la Guardia Civil ha informado de que, en cuanto al estado hidrológico, se han declarado en nivel rojo el arroyo Lorianilla a su paso por La Roca de la Sierra, el arroyo Aljucén en Aljucén y el río Alcazaba a la altura de la EX-209. Asimismo, la presa de Valuengo se encuentra en riesgo de desborde, según el parte de incidencias.

Noticias relacionadas

Como incidencia adicional, ha señalado el corte del acceso a la urbanización Quintos de Cecilio (Medellín), aunque se ha habilitado un acceso alternativo directo por la EX-206 (pk 87).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  7. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
  8. Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado

"Aitana no funciona porque esté creada con IA, sino porque está pensada"

"Aitana no funciona porque esté creada con IA, sino porque está pensada"

Vecina de la Dehesilla de Calamón: "Respeto al agua, pero no miedo; si lo tuviéramos no podríamos vivir aquí"

Cuatro carreteras provinciales de Badajoz permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la borrasca

Cuatro carreteras provinciales de Badajoz permanecen cortadas al tráfico por los efectos de la borrasca

Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses

Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses

Confederación regula el embalse de Tentudía mediante la apertura de desagües de fondo

Confederación regula el embalse de Tentudía mediante la apertura de desagües de fondo

Porrina de Badajoz, uno de los personajes más aclamados del Comba 2026: estas son las claves del disfraz

Porrina de Badajoz, uno de los personajes más aclamados del Comba 2026: estas son las claves del disfraz

Detenida una organización delictiva por traficar con droga en la comarca de Zafra-Rio Bodión (Badajoz)

Detenida una organización delictiva por traficar con droga en la comarca de Zafra-Rio Bodión (Badajoz)

“El concurso de pintura del IES Juan Calero de Monesterio se conoce en toda Extremadura”

“El concurso de pintura del IES Juan Calero de Monesterio se conoce en toda Extremadura”
Tracking Pixel Contents