Cambios en la programación del Carnaval de Monesterio

El desfile de Carnaval de Monesterio partirá del parking de Paseo de Extremadura

El temporal de lluvia y viento modifica algunos cambios en los horarios, itinerarios y pasacalles

El desfile del Entierro de la Sardina del domingo se cambia por una concentración en el Pabellón Multiusos, con degustación de migas y sardinas

Reconocimiento a la pregonera de la pasada edición del carnaval

Reconocimiento a la pregonera de la pasada edición del carnaval / Rafa Molina

Rafael Molina

Monesterio

 Tras la incertidumbre de los últimos días, motivada por la situación climatológica que estamos viviendo y tras múltiples reuniones del comité organizador, ya se conocen los cambios más importantes en la programación del Carnaval de Monesterio, que se celebra entre este viernes y el próximo domingo.

 Fali Jiménez, miembro del comité organizador ha explicado que los principales cambios se darán en las actividades del sábado, (desfile de disfraces) y durante el Entierro de la Sardina. Así, “después de revisar las previsiones meteorológicas”, el desfile del sábado “se mantiene”, aunque será más corto. Saldrá a las 18:00 horas desde el parking del Paseo de Extremadura, (inicialmente previsto desde la explanada del Museo del Jamón), y acompañado por el grupo de animación ‘Los Caprichosos’, recorrerá el Paseo de Extremadura, hasta el Pabellón Ferial, donde tendrá lugar el concurso de disfraces y la entrega de premios. A continuación, actuarán la orquesta ‘Alejandría’, el dúo Barrio y Dj Valeria Cruz.

 “Hay 28 inscripciones y se ha trabajado mucho en la elaboración de disfraces”. Además, participarán 11 carros, con lo que “no podíamos dejar a la gente de Monesterio sin su desfile de disfraces”, argumenta Fali Jiménez. Después de “sopesar todas las posibilidades”, hemos decidido “mantener el desfile” y, si la climatología lo permite, “una vez nos aproximemos al recinto ferial, podríamos ampliar el recorrido”, expresa la representante del comité organizador.

Entierro de la sardina

 La probabilidad de lluvias del domingo, ha provocado que se haya decidido “suspender” el desfila del Entierro de la Sardina. No obstante, la programación se mantiene. En su lugar, habrá concentración en el recinto ferial, donde se ofrecerá un almuerzo con migas y sardinas gratis, espectáculo infantil con ‘Bambalina Escénica’ y una Ruleta Infantil, con premios para los niños y niñas que acudan” disfrazados, o sin disfraz”, puntualiza la representante del comité. La actividad finalizará con la quema de la sardina, prevista para las 16:30 horas y una chocolatada con perrunillas

 Por lo demás, a excepción del aplazamiento del desfile infantil, previsto para este viernes y trasladado al jueves de la semana que viene, la programación se desarrollará tal y como estaba prevista. Así, este viernes, a las 21 horas, en el Pabellón Multiusos, tendrá lugar el pregón del carnaval, a cargo de Agustín Vila y el grupo Pitecus. A continuación, actuará la chirigota de Cádiz, ‘Los Mohigangas’, concierto musical con la banda de versiones ‘Olivetti’ y animación con Dj Álex Gut. Esta misma noche, se entregará el premio de 100 euros al mejor disfraz, Ágatha Ruiz de la Prada y sorteo para cenas y vales para gastar en el comercio local y circuitos de masajes, entre quienes acudan disfrazados con motivos de la popular diseñadora de moda.

