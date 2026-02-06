EN DIRECTO | Vive la última jornada de preliminar del Comba 2026

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Descanso en el López de Ayala Llega el ecuador de esta jornada de preliminares. Después de Los Camballotas turno del descanso. Tras este receso llegarán Los Deskaraos, Los Escusaos y cierran la ronda Las Chimixurris.

Popurrí de Los Camballotas Con la sintonía de la serie Médico de Familia han arrancado. En este inicio del repertorio libre han contado de dónde viene su profesión: "Yo estoy aquí desde el 90. Eran azul las paredes y ahora tienen verdín. Cuando me dieron la bata yo me veía los huevos". Una de las cuartetas que más ha conectado con el público ha sido la que han contado una noticia buena y otra mala a una pareja. Ella embarazada y él estéril. "Tengo 7 minutos por paciente, yo te voy a atender como te mereces, te voy a examinar como persona", cantan a Rodrigo, porque Juan Andrés está para quien lo necesita, "hasta las 3 y si llega a las 3 y uno, que te den por culo". Con un gran repaso de su actividad desde el humor tan característico y sin filtros que tienen estos murgueros completan un popurrí digno de escuchar otras muchas veces. Se despiden recordando todo lo que han recibido y han dado al público en el Carnaval: "Yo te vacuné con serpentina", han dicho y reconocen que el respetable siempre "será mi familia".

Cuplés de Los Camballotas El primer cuplé ha sido sobre la operación de Trump para capturar a Maduro, le pidieron al presidente americano que viniera a nuestra tierra con una bomba, la dejara en la diputación y dijera que era un regalo de la ONCE para el aguinaldo. En el segundo cuplé han cantado sobre una vacuna para los fachas, si se "pusiera en el local de los Marwan solo se libraba el bombo", han rematado.

Pasodobles de Los Camballotas En su primera letra recuerdan cómo fueron sus inicios con un pasodoble en el que dicen que su receta es "cantarte sin complejos por febrero" y esta "no es para los que se ofenden, sino para el pueblo que merece cada hora que echa en un ensayo". Si tuvieran en mis manos la Educación, recurriría a la Historia para contarle a los niños fachas que "sus abuelos sufrieron" el franquismo y que "la ultra derecha sangraba el pueblo". Lo hacen para "refrescar la memoria" porque sino "se repetirá la historia".

Los Camballotas Turno de la tercera murga de la noche. Desde Olivenza llega Los Camballotas. Llegan como médico de familia quemados por lo "apretada que tiene la agenda". Se presenta Andrés el médico de cabecera. Llevan una bata del 'Insalud' y una carpeta del SOS. Han presentado a algunos de sus pacientes más usuales. Reciben un buen aplauso del público que premia la diversión y el gracejo de esta murga oliventina.

La Castafiore en la ronda de preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez Popurrí de La Castafiore En el comienzo del popurrí cuentan cómo fue sus comienzos como buscadora: "Una niña que buscó la libertad de vivir su propia vida". Han repasado la cantidad de obras que hay en el centro de Badajoz y en Valdepasillas, pero recuerdan que "en los barrios obreros" también hay necesidades. "Solo espero que el pueblo se levante y demande" lo necesario. "Pon sus gaviotas a volar", han dicho. También han sido críticas con la falta de oportunidad del personal de la Sanidad. "Sobran políticos y faltan sanitarios", han dicho. También con la convocatoria de elecciones anticipadas de María Guardiola. El Rey Juan Carlos I, Amaia Montero, Lequio, Andy y Lucas, también se han colado en el repertorio de La Castafiore. Vuelven a bajar la luz de escena para que los detalles fluorescente de su decorada vuelva a aflorecer. "Media vida buscando tesoros siguiendo mapas", han comenzado su despedida. Aunque reconocen que estaban equivocadas porque "Badajoz eres tú lo que siempre busqué". Está formada "por piedras preciosas". "Esmeraldas son los parques, el rubí es la Alcazaba y el diamante coronando siempre fue el Carnaval", han enumerado. Para mantener a salvo estas joyas, estas murgueras aseveran que "a pico y pala te protegeré". De nuevo han hecho gala de su gran musicalidad, su espectacular escenografía y sus letras de amor por la ciudad.

Cuplés de La Castafiore Cantan en el primer cuplé lo que le pasó "a una amiga" con su novio con su insinuación de matrimonio. En el segundo cuplé han cantado sobre los zombis de Marwan que se comían a todos los de Al Maridi, pero a ellas no les hicieron nada porque "solo muerden a los que van a la final".

Pasodobles de La Castafiore "Me rio de aquellos que dicen que somos iguales", en cuanto al ámbito judicial ha sido el protagonista de su primer pasodoble. "Hay condenas si eres pobre, si eres rico, libertad", critican. En el segundo pasodoble han cantado a su vuelta al concurso y lo hacen reivindicando el papel de la mujer en esta fiesta, ya que ser murguera y madre es más complejo aún: "Hay que ser de hierro para ser una murguera".