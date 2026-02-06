Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses

El alcalde de Badajoz. Ignacio Gragera, acaba de actualizar esta mañana de viernes la situación que viven Badajoz y sus pedanías con la borrasca Leonardo. No ha parado de llover.

gragera ha reconocido que "anoche pintaba peor en el Guadiana de lo que finalmente ha sido" y se decidió desalojar las viviendas que están cerca de la estación depuradora de aguas residuales (Edar), en el camino de Rincón de Caya y el cierre al tráfico del puente de la Autonomía, que ha permanecido así hasta pasadas las 7.30 de la mañana, cuando se ha confirmado que no se iban a producir aumentos en el caudal del río, por lo que han decidido reabrir el puente.

Según ha informado el alcalde, la avenida de agua que se preveía no llegó a producirse y han tomado la decisión con "el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana". Esta misma mañana el ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Agencia de Meteorología (Aemet) y a la vista de la lluvia que está cayendo y que no estaba prevista, ha solicitado información sobre qué consecuencias puede tener.

El alcalde explica que, según la CHG, "no hay ningún problema para el día de hoy, pero es verdad que a lo largo de toda esta jornada se van a ir produciendo desembalses que pueden afectar a la ciudad de Badajoz". En primer lugar, Villar del Rey, que suministra agua potable a Badajoz, también el de Los Canchales, aguas arriba y Orellana, "en gran cantidad". De todo ello se deduce que puede que a partir de mañana sábado, en Badajoz se produzcan "algunos inconvenientes" que obliguen a tomar algunas medidas parecidas a las adoptadas anoche. "Por el momento tranquilidad, se mantienen todas las medidas que se acordaron y todas las precauciones", ha insistido el alcalde.

Estas medidas y precauciones tienen que ver con la situación del Guadiana, el Gévora y el Zapatón, el Caya y los arroyos Rivillas y Calamón, a lo que hay que sumar la crecida del Limonetes, que provocó ayer algunos problemas en Talavera e impacta aguas abajo en Balboa. En Alcazaba siguen pendientes también.

Problemas a partir de esta tarde noche

Insiste en que el ayuntamiento actúa conforme a la información que recibe de Confederación y Aemet y en este momento es la que tiene. "Tranquilidad durante el día de hoy, pero informar a los ciudadanos que a partir de esta tarde noche se va a ir complicando y posiblemente mañana vamos a tener que tomar decisiones restrictivas para evitar el tránsito por algunas zonas de la ciudad".

De momento, se mantienen todos los desalojos, tanto en las pedanías (casas aisladas) como urbanizaciones. Existe presencia permanente de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. "Si existiera alguna urgencia de acceder a las viviendas, se hace con acompañamiento, pero solo por causas absolutamente justificadas".

Los recursos para los realojados se mantienen. En el albergue del Revellín siguen los usuarios de la comunidad terapéutica Arca de Noé y se han habilitado 50 plazas en la residencia de mayores de La Granadilla para personas vulnerables o con necesidades especiales, así como el pabellón multiusos de Gévora, que no es un recurso para dormir pero sí para alguna eventualidad. El acceso a Gévora se mantiene abierto por abajo. "Total normalidad, por el momento"

Conclusión: "El temporal va cambiando por minutos y se ha convertido en un compañero de viaje esta semana".