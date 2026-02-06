Vecina de la Dehesilla de Calamón: "Respeto al agua, pero no miedo; si lo tuviéramos no podríamos vivir aquí"

Nieves Benítez vive con su hijo y su padre en la Dehesilla de Calamón de Badajoz, en una vivienda situada a escasos metros de la ribera. Su chalet linda directamente con el cauce del Calamón, una cercanía que convierte cada episodio de lluvias intensas en una fuente constante de preocupación. La experiencia de las inundaciones forma parte de su historia familiar desde hace décadas.

Recuerda la gran riada de 1997, cuando el agua alcanzó 1,70 metros de altura en su vivienda. “Lo perdimos todo. Solo se salvaron las lámparas”, explica. Aquella inundación supuso un antes y un después y dejó una huella profunda que todavía hoy pesa cuando el nivel del agua vuelve a subir.

La angustia de revivirlo

Hace dos años, el agua volvió a entrar en la casa. “Lo hacía por las dos puertas, era imposible retenerla”, relata. En aquella ocasión, su hijo vivía por primera vez una situación así. “Se puso muy nervioso porque no entendía qué estaba pasando”. El nivel alcanzó unos 50 centímetros y los daños fueron importantes: ropa, instalaciones eléctricas, muebles, electrodomésticos y hasta la depuradora de la piscina quedaron inutilizados. Todo ocurrió a mediodía. “Salimos de casa en pijama, sin zapatillas, porque el agua nos las quitó”.

El daño que no se ve

Para Nieves, lo más duro llega después. “Lo peor es cuando vuelves y ves el destrozo, sobre todo las cosas con valor sentimental que pierdes”. A ello se suma lo económico. “Los seguros ayudan, pero con una miseria. No recuperas todo y el choque emocional que te produce algo así no está recompensado de ninguna manera”. Tras aquella inundación tardaron cuatro meses en poder regresar a casa, el tiempo necesario para limpiar, reparar y volver a ponerlo todo en pie.

Vivir pendientes del agua

Ante el riesgo, los vecinos han intentado protegerse como han podido. En su vivienda instalaron un sistema de compuertas y la urbanización limpió los 50 metros próximos al puente para evitar atascos, aunque el resto del cauce no puede tocarse. “No nos lo permiten”, lamenta.

Esta vez, la alerta llegó a través de un grupo de WhatsApp vecinal. Un aviso de que el agua estaba subiendo mucho y de que se hablaba de un posible desbordamiento les puso en marcha. Colocaron las compuertas, recogieron ropa, comida y material del colegio y se marcharon a un piso que tienen en Badajoz. “Gracias a Dios tenemos dónde irnos, pero otros no”.

“Toda nuestra vida está en el campo: nuestras cosas, nuestros animales, todo” Nieves — Vecina de Badajoz afectada por el temporal

La noche la pasaron intranquilos, pendientes del teléfono y de la evolución del regato. Sabe que muchos vecinos también han optado por marcharse de forma preventiva. Cuando el temporal pase, volverán. “Nuestra vida está allí: nuestras cosas, nuestros animales, todo”.

Nieves asegura que siente respeto por el agua, pero no miedo. “No se puede vivir con miedo. Si lo tuviéramos, tendríamos que vender el campo e irnos”.

Lo que reclaman -señala- es que las administraciones actúen. “Pedimos que quien tiene que organizar ponga medios para limpiar los cauces, vigilar y evitar que el agua llegue a las casas. Nos gusta el campo y la libertad que tenemos allí, pero no nos dejan limpiar el río cómo nos gustaría. Que nos dejen hacerlo o que lo haga quien corresponde”, reclama.

Su intención es regresar en cuanto se normalice la situación y seguir allí -dice- “hasta que no quede más remedio y el agua nos eche”.