Crece la alerta en Badajoz: Gévora, Sagrajas y Novelda podrían quedarse incomunicadas

El Ayuntamiento de Badajoz ha acordado el desalojo voluntario de las pedanías de Gévora, Sagrajas y Novelda ante la posibilidad de que queden incomunicadas por una crecida derivada de la subida de los ríos y riberas. El alcalde, Ignacio Gragera, ha advertido en redes sociales de “niveles muy altos” y de una “noche muy complicada”, con el Guadiana previsto en máximos, y ha pedido extremar la precaución.

Según la previsión trasladada por la propia Junta de Extremadura, el episodio más crítico se espera entre las 2.00 y las 6.00 horas, con el riesgo de que las tres pedanías queden aisladas durante un periodo indeterminado de entre 1 y 8 horas.

Declaración del consejero

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha confirmado que la situación preocupa especialmente en Badajoz y sus pedanías más afectadas, además de otros municipios de Extremadura.

En ese contexto, ha señalado que él y el alcalde Ignacio Gragera han comunicado a la presidenta María Guardiola, que lo ha autorizado, el desalojo voluntario de Gévora, Sagrajas y Novelda ante la posible incomunicación de los accesos por la crecida y la subida de ríos y riberas.

Dispositivo sanitario extraordinario

El consejero ha insistido en que “no hay ningún peligro” y que existe “absoluta seguridad”, pero ha animado a quien se sienta más tranquilo a marcharse voluntariamente a una segunda residencia o casa de familiares. Para quienes permanezcan en las pedanías, ha garantizado la atención sanitaria, con un dispositivo médico extraordinario -médico, enfermero y vehículos- y el apoyo de Cruz Roja, que desplegará una ambulancia todoterreno con un técnico por si hiciera falta. "Esas tres pedanías quedan comunicadas sanitariamente durante ese periodo de aislamiento y hay absoluta seguridad para quien allí se quede", ha reiterado.

Sobre la evolución del temporal, ha apuntado que en la provincia de Badajoz el frente “ha pasado” y ha llovido “en torno a un 20% de lo previsto”, lo que ha supuesto un alivio. "En Badajoz hemos tenido incluso esta tarde una ventana de dos horas en las cuales el tiempo era bueno, incluso apetecible con algo de sol y ahora nos ha caído una lluvia intensa encima, con un aire muy desagradable y además fuerte", ha precisado.

Por otro lado, ha recordado que el episodio “no ha pasado” y ha reiterado el llamamiento a la precaución: “quien pueda quedarse en casa, mejor que se quede en casa”, a la espera de una tregua prevista para el día siguiente.

Bautista ha agradecido la coordinación de los equipos y administraciones (Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, diputaciones y Delegación del Gobierno), subrayando que el trabajo conjunto y la responsabilidad vecinal están siendo clave para no lamentar daños personales.

Pareja incomunicada

Como última actualización, ha informado de una pareja de unos 60 años en Novelda que ha quedado incomunicada. Un helicóptero del Infoex intentó el rescate, pero no pudo completar la operación por el viento; también se probó con Guardia Civil y bomberos, sin éxito. Aun así, ha señalado que se ha confirmado que “las condiciones son seguras” para que la pareja pase la noche sin ningún riesgo. "Ha sido imposible, hemos hecho todo lo posible, pero lo importante es que ellos están seguros".

En este contexto, el consejero ha expresado que está "convencido" que el día de mañana "podremos alegrarnos todos de haber actuado como debemos y dando un ejemplo de colaboración y cooperación ante este temporal y esta emergencia".