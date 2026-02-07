El alcalde insiste en evitar desplazamientos
Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
El ayuntamiento mantiene el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico y recomienda a los ciudadanos limitar los desplazamientos ante las fuertes lluvias y rachas de viento
Badajoz está en alerta máxima. La capital pacense podría recoger hasta 40 litros de precipitaciones por metro cuadrado en poco tiempo, según avisa su alcalde, Ignacio Gragera.
El regidor informa de que la previsión vaticina que la peor parte de la borrasca podría descargar en la ciudad entre las 9.00 y las 12.00 horas de este sábado, por lo que insiste en evitar desplazamientos durante una jornada en la que, además, podrán alcanzarse rachas de aire de hasta 90 kilómetros por hora.
El Puente de la Autonomía, cerrado otra vez
Gragera ha informado además de que la noche ha transcurrido sin incidencias destacables, con los cauces altos pero estables.
Se mantiene activo el dispositivo de vigilancia en la ciudad, que comienza la mañana de este sábado 7 con el Puente de la Autonomía cerrado al tráfico, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.
Según las previsiones meteorológicas, durante la jornada se esperan lluvias abundantes y fuertes rachas de viento, por lo que el consistorio recomienda a la ciudadanía limitar los desplazamientos y extremar la precaución.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús
- Trágico final al Carnaval de Alconchel: un joven está grave en la UCI del Universitario de Badajoz tras ser apuñalado