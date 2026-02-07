De Turuta Madre, Los Camballotas y Las Chimixurris brillan en el cierre de preliminares del Comba 2026

El telón de las preliminares del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (COMBA) 2026 cayó con una noche intensa, reivindicativa y cargada de nivel sobre las tablas del Teatro López de Ayala. Una jornada que confirmó el gran estado de forma del certamen y que dejó actuaciones muy sólidas, especialmente las firmadas por De Turuta Madre, Los Camballotas y Las Chimixurris, tres agrupaciones que firmaron algunos de los momentos más destacados del concurso.

El público respondió desde el primer minuto en una velada en la que también dejaron buenas sensaciones La Castafiore, Los Deskaraos y Los Escusaos, completando una sesión variada y con abundante crítica social y política, sello inconfundible del Carnaval pacense.

De Turuta Madre abre la noche con un golpe de autoridad

La última jornada arrancó con la fuerza escénica de De Turuta Madre, que volvió a demostrar por qué es una de las agrupaciones más esperadas del concurso. Tras sorprender en 2025 con su caracterización de Milei, este año desplegaron un ejército carnavalero que plantó su trinchera simbólica en Puerta Palmas para combatir a los rusos.

De Turuta Madre.jpeg / Andrés Rodríguez

Desde su presentación dejaron claro su tono irreverente y musical con el guiño al clásico legionario: "Soy el novio de laaaa... Jeni, de la Carol y la Lorena", mientras el general interpretado por Santiago Amor pasaba revista a su tropa la más cani de todas.

En pasodobles, la murga apostó por el sentimiento carnavalero y la reivindicación social. En el primero recordaron su trayectoria con versos como "otro febrero, otra batalla, mi pelotón tiene las armas preparadas" y cerraron con una declaración de amor al concurso: "A la guerra con mis niños un año más". En el segundo, pusieron el foco en el trabajo del Infoex, reclamando mejoras para quienes protegen los montes extremeños.

En el popurrí volvió a confirmar uno de sus grandes fuertes: la selección musical y la capacidad de conectar con la actualidad.

Durante este tramo repasaron desde el gasto en Defensa hasta la guerra de Ucrania o el estado de las calles de la ciudad. También ironizaron sobre modas sociales afirmando que usar gafas naranjas hace que "en gilipollas te vas a convertir".

El cierre dejó uno de los mensajes más celebrados de la noche: "Disparos de papelillos. No quiero más guerra que estamos en Carnavales", acompañado de una crítica al conflicto en Palestina y una defensa del espíritu carnavalero. El público respondió con una de las mayores ovaciones de la sesión.

La Castafiore regresa con alegato feminista

Tras dos años de ausencia, La Castafiore regresó con su propuesta Las Joyas de la Castafiore, caracterizadas como mineras en busca de piedras preciosas. Su presentación fue toda una declaración de intenciones al afirmar: "Por fin he vuelto, soy tu buscadora este Carnaval".

La Castafiore en la ronda de preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El grupo destacó por su musicalidad y escenografía. En pasodobles abordaron la desigualdad judicial con frases como "hay condenas si eres pobre, si eres rico, libertad" y reivindicaron el papel de la mujer en el Carnaval con un emotivo mensaje: "Hay que ser de hierro para ser una murguera".

El popurrí sirvió para reivindicar mejoras sociales, denunciar la falta de personal sanitario y defender los barrios obreros de la ciudad. Su despedida fue un canto a Badajoz comparando sus símbolos con piedras preciosas: "Esmeraldas son los parques, el rubí es la Alcazaba y el diamante coronando siempre fue el Carnaval".

Los Camballotas conectan con el público

Desde Olivenza, Los Camballotas volvieron a firmar un repertorio cargado de humor ácido y sin filtros, encarnando a médicos de familia 'desbordados' por la presión sanitaria.

Su primer pasodoble reivindicó la esencia del Carnaval con una declaración clara: su receta es "cantarte sin complejos por febrero", mientras que el segundo abordó la memoria histórica para alertar del auge de la extrema derecha, recordando que "se repetirá la historia" si no se aprende del pasado.

Los Camballotas.jpeg / Andrés Rodríguez

Los cuplés mantuvieron su estilo provocador con referencias políticas internacionales y locales, mientras que el popurrí fue uno de los más celebrados por el público. Especialmente aplaudida fue la cuarteta en la que narraban una consulta médica surrealista, así como la crítica a la saturación del sistema sanitario con frases como "tengo 7 minutos por paciente, yo te voy a atender como te mereces".

Su despedida resumió su relación con el público carnavalero: "Yo te vacuné con serpentina", reafirmando su conexión emocional con la fiesta.

Los Deskaraos debutan con frescura y mensaje

Los Deskaraos aportaron aire nuevo al concurso con su caracterización de vendedores de mercadillo. En su estreno demostraron tablas y valentía al responder a las críticas recibidas en redes sociales con un pasodoble directo: "Queréis más grupos nuevos, aprender primero a ser compañeros".

El segundo pasodoble sorprendió por su carga emocional al recordar el accidente ferroviario de Adamuz. El grupo mostró juventud, frescura y un estilo flamenco que conectó con el público.

Los Deskaraos en preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los Escusaos firman un pase sólido con su autobús carnavalero

Desde Valverde de Leganés llegó Los Escusaos, que volvieron a apostar por el humor escénico con un autobús de Tubasa como eje narrativo en su segunda participación en el concurso.

Criticaron los problemas del transporte escolar y la superficialidad mediática, mientras que el popurrí destacó por su ritmo y la variedad de personajes.

Los Escusaos en las preliminares del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

La despedida dejó una metáfora sobre la vida y el Carnaval con versos como "Es el fin del trayecto que termina en el mes de febrero", en una actuación muy celebrada por el respetable.

Las Chimixurris cierran preliminares

El broche final lo puso Las Chimixurris, convertidas en Soledad la Patrona, una alcaldesa ficticia vestida con calles de Badajoz y símbolos de la ciudad. Su presentación arrancó con fuerza: "Yo soy tu alcaldesa".

En pasodobles desplegaron una crítica directa a la clase política con frases como "Qué laxa es la justicia cuando es para los que nos gobierna" y centraron su segundo pasodoble en la gestión del Carnaval, denunciando desigualdades entre colectivos: "Este no es mi febrero, que aquí los que curramos somos más que una ridícula gestión".

Las Chimixurris en la última preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El popurrí fue uno de los más completos de la noche, repasando problemas de la ciudad como la tasa de basura, el alcantarillado o el traslado del centro de salud de Los Pinos, ironizando con que "No puedes gritar cuando te pongan una inyección porque está ensayando la orquesta allí atrás".

La murga cerró su actuación con una despedida cargada de sentimiento carnavalero y compromiso social, afirmando: "Cantarte a ti es mi suerte", poniendo fin a la fase preliminar del concurso.

Una preliminar de alto nivel

La última jornada confirmó el gran nivel del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026, con agrupaciones que combinaron humor, crítica social, musicalidad y emoción. El público del López de Ayala volvió a responder con entusiasmo en una noche que dejó claras aspiraciones de cara a semifinales.

Con el telón bajado en preliminares, el Comba entra ahora en su fase decisiva. Se espera que la siguiente ronda sea más fuerte aún, ya que el pase a la Gran Final puede estar al alcance de muchas agrupaciones. A partir del lunes las murgas lucharán por alcanzar la Gran Final y seguir escribiendo la historia del Carnaval pacense.