El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río

No ha llovido, y eso, después de días mirando al cielo, ha sido motivo suficiente para salir de casa. Badajoz ha amanecido este domingo con una tregua meteorológica que muchos han aprovechado para echarse a la calle, caminar sin paraguas y, sobre todo, acercarse al río Guadiana, convertido en el gran imán de la mañana.

Desde primera hora, el paseo fluvial y la zona de los puentes han concentrado a decenas de personas. Familias completas, parejas, grupos de amigos y ciclistas han compartido espacio en un paseo que ha tenido un claro protagonista: la crecida del Guadiana.

La estampa ha sido la misma durante toda la mañana: teléfonos móviles en alto, fotografías, vídeos y miradas hacia el cauce, más ancho y caudaloso de lo habitual.

Puentes llenos

El puente de la Autonomía continua cerrado por precaución, pero eso no ha impedido que el resto de accesos se hayan llenado de vida. Especialmente concurrido ha estado el Puente Viejo, que durante buena parte de la mañana ha presentado una imagen poco habitual, con un flujo constante de peatones deteniéndose para observar el río y capturar el momento.

Muchos de los que paseaban han reconocido que la visita tenía algo de curiosidad, pero también de necesidad de aire libre tras varios días marcados por la lluvia. El buen tiempo, aunque tímido, ha sido suficiente para animar a salir incluso a quienes no suelen frecuentar esta zona de la ciudad. "No solemos pasear por esta zona, pero la ocasión lo merece, hoy nos parece que hace un día estupendo", decía Carmen, que cruzaba el puente con su marido.

El cierre del parque redirige los paseos

Otra vecina, Rosa, explicaba que el motivo de haber tantos pacenses en la calle no era solo el interés por ver el estado del Guadiana. "El parque del río está cerrado y la gente que normalmente pasea allí los domingos se ha venido hoy al paseo fluvial y a los puentes", comentaba.

Así, el paseo de los domingos ha cambiado de escenario, pero no de costumbre. El río ha marcado el ritmo de la mañana y se ha convertido, una vez más, en punto de encuentro y conversación.

Sin lluvia y con el Guadiana desbordando protagonismo, Badajoz ha respondido saliendo a la calle para mirar, pasear y fotografiar un paisaje fuera de lo común.