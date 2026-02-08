Monesterio tiene ganas de Carnaval

Las incesantes lluvias de toda la semana dejaron un claro de a penas, una hora, para que el desfile pudiera salir por las calles de Monesterio. Acertadamente, el comité encargado de la organización, acortó el recorrido. La concentración de disfraces y la salida del desfile se programó a las 18:00 horas, en el parking del Paseo de Extremadura. En una hora, --tiempo justo para que volvieran las precipitaciones--, los participantes del multitudinario desfile de carnaval, recorrieron el medio kilómetro que separa los aparcamientos, del pabellón multiusos, donde tuvo lugar la entrega de premios a los mejores disfraces.

Los sones y coreografías de la acreditada comparsa del carnaval pacense, ‘Los caprichosos’, de Quintana de la Serena, abrieron un colorido y animado desfile en el que destacó el derroche de creatividad. Este año, desfilaron 28 grupos y 11 carros. Había ganas de carnaval y así se evidenció. El Paseo de Extremadura se convirtió en vibrante y alegre escaparate de música, buen humor y creatividad.

Premios

A su llegada al pabellón multiusos se procedió a la entrega de premios. El jurado, que puntuó durante el transcurso del desfile, destacó la originalidad del grupo ‘Apaga y Vámonos’, (desfilaron con la recreación de un camión de bomberos y una casa en llamas), otorgándole los dos grandes premios en categoría infantil: Primer clasificado por grupos, (90 €) y carro mejor ataviado, (50 €).

En esta misma categoría, el primer clasificado en modalidad individual fue el disfraz de Arquera, de Macarena Zolilo, (50 €). Por parejas, los premios fueron para, ‘Dos tíos muy vivos’, de Óscar Calderón, (70 €) y Los guardianes, de Miguel Ferreira, (45 €). El segundo premio por grupos fue para, Mucha pluma y poco vuelo, de Loli Villalba (75 €).

En categoría adultos, el primer premio por grupos, dotado con 310 €, fue para Títere con corazón, de Miriam Barragán. En segundo lugar, se clasificó Sonia Martínez, con el disfraz Dragón Girls, (210 €) y en tercera posición, Tita pecas, de Andrea Luque, (160 €). El carro mejor ataviado fue el de Los niños del CP El Llano (70 €). En modalidad individual el primer premio, dotado con 70 €, fue para Berska, de Fran Espacio. Por parejas, los premios fueron para, Un poco de todo, (140 €), presentado por Leticia García y los 60 €, del segundo premio fueron para el disfraz, Estilo, presentado por Manoli Delgado.

Noticias relacionadas

La velada se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El pabellón multiusos acogió la tradicional verbena de carnaval con las actuaciones musicales de la orquesta Alejandría, el dúo Barrio Fino y Dj Valeria Cruz.