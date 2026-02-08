Borrasca Marta
Un intento de rescate en Novelda, entre las 32 intervenciones de los Bomberos de Badajoz por el temporal
Hicieron todo lo posible para socorrer a una pareja aislada por la crecida del caudal, pero la peligrosidad del acceso obligó a valorar el confinamiento
El resto de incidencias han estado relacionadas con caída de árboles, ramas o tejas
Los Bomberos de Badajoz han realizado este sábado 32 intervenciones como consecuencia del temporal que ha afectado a la capital pacense, principalmente por las fuertes rachas de viento registradas a lo largo de la jornada.
Según han confirmado fuentes del cuerpo a este diario, la mayoría de las actuaciones han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas, así como con toldos, tejas y otros elementos desprendidos por el viento, sin que se hayan registrado daños personales.
La intervención más destacada ha tenido lugar en la pedanía de Novelda, donde los Bomberos intentaron acceder hasta una pareja de unos 60 años que había quedado aislada por la crecida del caudal. Sin embargo, y según explican desde el cuerpo, el acceso resultaba más peligroso que la propia situación de los afectados. “Hemos intentado el acercamiento por todos los medios, pero no había manera de cruzar varios badenes inundados, ni siquiera con el camión todoterreno, por el riesgo de quedarnos nosotros también aislados”, explican.
Ante esta situación, se optó por valorar el confinamiento en la vivienda en lugar del desalojo, a la espera de que el nivel del agua descienda y permita un acceso seguro.
En todo caso, y como ya ha informado este diario, el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, ha señalado que la pareja no corre riesgo en estos momentos, mientras se mantiene la vigilancia sobre la zona.
