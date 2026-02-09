La asociación de vecinos necesita casi 8.000 euros para enterrar la sardina en San Roque

La asociación de vecinos de San Roque de Badajoz ha decidido no enterrar la sardina en este Carnaval. La causa es la falta de presupuesto para llevar a cabo el arreglo del pez y todo lo que este desfile conlleva. El presidente de la asociación, Jose Luis González, explica que esperaban una subvención de casi 8.000 euros y sólo han recibido 2.400. "Con eso no se puede hacer nada". La sardina tendrá que quedarse este año guardada, ya que solo el paseo cuesta más de 1.000 euros. "Este año no estará la sardina, no habrá gente para llorar"

González comenta que, además de costear el arreglo y la decoración, que ronda en torno a los 450 euros, se precisarían cinco lloronas que hicieran el recorrido (350 euros) y al grupo contratado de Cáceres (300 euros). Además, deben contar para cubrir cualquier imprevisto. El presupuesto cambia cada año y va incrementándose. "No es cosa nuestra, es cosa del dinero que nos han dado, así que este año pues no saldrá la sardina a paseo. De mi dinero no puedo poner, pongo mi tiempo".

El pasado año, el ayuntamiento sí concedió los casi 8.000 euros que la asociación pide, pero este año "han cambiado las normas". "Han tirado por tierra todo lo que teníamos justificado de una manera ya no vale cuando ya no había tiempo de rectificar, así estamos todas las asociaciones". El presidente lamenta que no se haya avisado con antelación después de presentar las facturas. "Hay un montón de dinero que no me han pagado, pues de 2.400 a casi 8.000 imagínate".

A pesar de que no se realice la quema de la sardina, si se mantiene la fiesta y la degustación. "La gente va a comer este pescado y va a tomar su copita de vino, su desayuno, pero el pez no sale de paseo a la avenida". Se destinan 4.000 euros a la degustación de sardinas, aunque el presidente se queja de que debe ser el encargado de buscar a los proveedores y si el pago por parte del Consistorio se retrasa él debe responder. "Que busquen los proveedores y se encarguen de pagar".

Ayuntamiento de Badajoz

El Consistorio concede ayudas para financiar sus gastos anuales, de aquí los vecinos pagan el arreglo de la sardina. Pero la asociación está en una situación económica complicada. "Andamos justos de dinero, si no fuera por los socios que aportan todos los años, con eso se puede ir pagando cosas, pero con la subvención imposible". Además, Jose Luis González explica que hay gastos que no se pueden justificar y "no te lo devuelven".

Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que "no ha habido ningún recorte y que se corre con todos los gastos y organización del desfile", así como de las sardinas que se reparten de forma gratuita. En cuanto a la propia figura de la sardina que se quema, explican que "siempre se ha encargado la asociación" y desconocían el problema. "Nos hemos enterado de su intención de no sacarla por la prensa".

Por otro lado, González lamenta "dar malas noticias" y que "ya nada se puede hacer", pero si la subvención es superior el año que viene garantiza que será "un buen carnaval, al igual que el pasado año, que contrataron a dos plañideras como animación, las drag queens Jeneva Gina y Cachalote Jenner. "La gente se lo pasó pipa", reconoce.

El presidente está cansado y no quiere "más problemas", incluso comenta dejar las llaves de la asociación. "No puedo tener tantos dolores de cabeza como tengo para levantar esto cada día".