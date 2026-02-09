Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuncio del alcalde

Badajoz decreta la emergencia y solicitará al Gobierno la declaración de Zona Gravemente afectada por los temporales

Esta medida facilitará la evaluación de años, tramitación de ayudas y ejecución de actuaciones de recuperación

Parcela inundada de Gévora.

Parcela inundada de Gévora. / S. GARCÍA

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado la aprobación de un decreto de emergencia para el municipio y prepara la solicitud de declaración de Zona Gravemente Afectada al Gobierno central como consecuencia de los daños sufridos en la ciudad y sus pedanías las últimas semanas. La solicitud se aprobará mañana martes en la Junta de Gobierno Local y permitirá contar con la capacidad para optar a algunos fondos que pueda poner a disposición de los afectados el Gobierno de España. "Espero que sea así, ya pasó con Efraín y con otras situaciones de emergencia que hemos vivido en la ciudad", ha recordado

Así lo ha anunciado tras visitar a los vecinos de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, que han pasado cuatro días fuera de sus viviendas como medida de prevención tras la crecida del Zapatón y el Gévora como consecuencia de las sucesivas borrascas. Gragera ha realizado estas declaraciones mientras se encontraba en Calatraveja, una de las zonas afectadas, para conocer la situación del terreno y conocer las necesidades de los vecinos.

No en Caya

El alcalde ha aprovechado para "una vez más" agradecer a todos los servicios públicos locales, autonómicos y nacionales el trabajo de estos días. "La coordinación y los avisos han funcionado perfectamente y la gente ha sido consciente en todo momento de la realidad y los peligros y eso ha permitido que no existan daños personales en estos días". Gragera ha confirmado que la situación en las casas aisladas "va poco a poco" volviendo a la normalidad. Ya están abiertos casi todos los accesos. No así en el Rincón de Caya, donde todavía no se puede acceder. El alcalde ha pedido "paciencia" a los titulares de las explotaciones.

¿Para qué?

El decreto tiene como objeto declarar, una vez restablecidos los servicios básicos y finalizada la emergencia, las zonas del término municipal de Badajoz afectadas, con el fin de facilitar la evaluación de daños, tramitación de ayudas y ejecución de actuaciones de recuperación.

Los daños han sido cuantificados inicialmente por los distintos servicios, pudiéndose ampliar ya que continúa la evaluación a través de informes técnicos. Estos informes servirán de base para la solicitud de ayudas autonómicas, provinciales y estatales. El decreto también indica que se habilitará un procedimiento para que particulares puedan comunicar daños en viviendas, negocios y explotaciones agrícolas.

La declaración de las zonas afectadas permitirá la ejecución de contratos de emergencia por parte del Ayuntamiento, la tramitación de ayudas y subvenciones, la coordinación con el Gobierno de España, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz para actuaciones de reparación y prevención, así como la adopción de medidas administrativas extraordinarias cuando proceda.

