En Ámbito Cultural
El Carnaval de Badajoz se deja ver en la VI Exposición de Maniquíes Carnavaleros
La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, reúne un total de 44 maniquíes
Carlos Folgado
Continúa abierta al público la colección de trajes del Carnaval de Badajoz instalada en la planta semisotano de El Corte Inglés ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de acercarse a la esencia de uno de los carnavales más importante del país.
La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, reúne un total de 44 maniquíes ataviados con algunos de los trajes más llamativos y elaborados que desfilaron en el Gran Desfile del pasado año, en una cuidada selección que permite revivir de cerca el color, la imagen y el trabajo artesanal que hay detrás de cada agrupación y comparsa.
El evento es parte de las actividades que El Corte Inglés organiza con la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap) con motivo del Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.
Puede visitarse en horario de 18.00 a 22.00 horas.
