EN DIRECTO | Vive la primera semifinal del Concurso de Murgas de Badajoz 2026 minuto a minuto

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes 13 con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competían sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final. 12 han sido las murgas semifinalistas y desde este lunes 9 de febrero se afanarán en conquistar al jurado para cantar tres veces en el concurso.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Orden de actuación de semifinales:

Lunes 9:

Los Mirinda

Al Maridi

Gitano y de Badajó (A Contragolpe)

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Chungos

Martes 10:

Yo No Salgo

Water Closet

Marwan

Las Chimixurris

De Turuta Madre

Los Camballotas

Popurrí de Al Maridi Comienzan el popurrí cantando lo difícil que es ser obrero en su época. No se olvidan del regalo de diputación y se quejan de que acabaron la muralla y nunca cobraron la obra. Cuentan los contratiempos que se encontraron a la hora de levantar esta fortaleza. Al final estuvieron "19 años y 500 noches, para que tu ahora aparques el coche". Dicen que "con Pedro Sánchez la gente contenta no está" y que sería distinto si gobernara Abascal. "Si hubiera salido presidente, no estaba yo aquí", dicen recogiendo los papelillos del suelo. Se despiden los obreros de Ibn Marwan: "Subí al árbol más alto de la Alcazaba y un pájaro me trajo un poema". Ese poema es su carta de amor a la ciudad. "Que el Carnaval es como esta muralla y tú y yo somos la muralla para defender por siempre el Carnaval", culminan con un despliegue vocal de primer nivel para este concurso. Musicalmente no hay nada que echarle en cara a este grupo. Como ha ocurrido en el caso de Los Mirinda, han desbordado fuerza e intensidad en este pase. Este año la final cuesta muy cara y todos van a dar sus mejores letras en la semifinal para tratar de alcanzar el tercer pase.

Cuplés de Al Maridi El primer cuplé lo cantan a un joven moderno y, sobre todo, tiene mucha tontería al que se las quitarían "con una buena ostia". En el segundo hacen el doble juego hablando de lo raro que está el concurso y su innovación, dan que pensar que se refieren al Comba, pero se trata del concurso de desayunos.

Pasodobles de Al Maridi Arrancan los pasodobles de Al Maridi con doble punteo a cargo de Pumba y Musiquito. Musicalmente no tiene ninguna pega este grupo. En el primer pasodoble han reconocido el trabajo del plan Infoex y aseguran que darle la medalla de Extremadura es una vergüenza porque no se evidencia en las condiciones laborales que padece este colectivo. En el segundo pasodoble hacen un análisis del Carnaval de Badajoz. Los excesos de los jóvenes, la falta de disfraces, las negativas por sistema, han sido crícticos y le piden a su amigo, José Antonio Casablanca, concejal de Ferias y Fiestas, compromiso y abordar todos los problemas para que cuando vuelva a subirse a las tablas del López lo haga con el orgullo de haber hecho todo lo posible por hacer mejor la fiesta.

La cuadrilla de Al Maridi en su pase a semifinal en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez Al Maridi construye su nuevo pase en el Comba Al Maridi aparece con la Alcazaba de Badajoz mucho más avanzada, en menos de una semana la cuadrilla que la construyó, ha hecho una escalera, una torre más y está a punto de culminar una de las puertas de acceso. "Mirala, mirala, mirala la Alcazaba que bonita va a quedar", cantan como estribillo de la presentación. Más movimiento en el arranque de esta actuación. Hacen un halegato sobre su papel en la edificación de Badajoz y reclaman su "caseta en Almossassa". Estos obreros aseguran que pusieron en el mapa la ciudad de Batalyaw y trabajanron sin descanso "pa ponerte guapa aquí tienes mi cuadrilla".

Al Maridi ya prepara su escenario Poco se habla del trabajo que se desarrolla en el escenario desde que se baja el telón y se vuelve a alzar para recibir a la siguiente murga. En el caso de agrupaciones como la primera y la segunda de esta semifinal requieren de una labor muy exhaustiva. Mientras que los componentes de Los Mirinda desmontan sus torres de alta tensión y la tarima a la que van subidos, los miembros de Al Maridi y su equipo de escenografía esperan y preparan todo para montar su escenario. ¿Quieres saber cómo se realiza el montaje de esta escenografía de grandes dimensiones ejecutada por Artedeba? Muy atentos a las redes sociales de La Crónica de Badajoz.