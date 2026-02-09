Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz

Manuel Remedios tenía 26 años y fue visto por última vez el sábado a las 23.00 horas

El joven desaparecido.

El joven desaparecido. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Trágico final para una búsqueda que se ha prolongado poco más de un día. Esta madrugada ha sido encontrado el cuerpo sin vida del joven de 26 años de la barriada de Las Moreras, en Badajoz, cuya familia había denunciado su desaparición.

Se llamaba Manuel Remedios y fue visto por última vez este pasado sábado, sobre las 23.00 horas.

La Policía Nacional confirma a este diario que el cuerpo sin vida fue hallado pasada la medianoche de este domingo. Por lo tanto, había permanecido desaparecido poco más de un día. Sus familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda y habían dado la voz de alarma en las redes sociales, rogando cualquier información que pudiese servir para localizarlo. Finalmente, han sido los servicios de emergencia los que lo han encontrado en el río, a la altura del aparcamiento de autocaravanas, junto al puente Viejo.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal. La Policía Nacional desconoce cómo se encontraba y si presenta signos de violencia. Será la autopsia la que determinará las causas.

